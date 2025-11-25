柯P政治獻金案提訴願 監院撤銷加重罰鍰要求重算

根據媒體報導，民眾黨前主席柯文哲於總統競選期間舉辦「KP Show」演唱會並販售募款小物，因未申報政治獻金，遭監察院沒入5579萬餘元及裁罰374萬元，柯文哲提起4項申訴，其中3項均遭駁回，僅「KP Show」演唱會與募款小物獲部分採納。

監察院24日發布「廉政專刊第291期」指出，柯文哲競選總部支付木可1500萬元授權金遭認定違法支用，處以沒入，仍維持原裁罰。木可承辦「KP Show」演唱會，票券收入531萬餘元、募款小物收入3536萬餘元，共匿報4067萬餘元，原處分以《政治獻金法》裁罰120萬元，又依《行政罰法》第18條認定不法利益超過法定最高額，加重至180萬元，並沒入相關款項。

廣告 廣告

柯文哲則主張演唱會與小物販售屬「商業活動」、票價與成本具對價關係，非政治獻金；木可公司負責販售競選小物並開立發票，更屬一般買賣。至於1500萬元授權金，則屬競選宣傳支出，應屬合法項目。

監察院訴願審議委員會調查指出，柯文哲本人曾表示「其實那個是募款、不是來聽歌，是來支持我」，足證活動目的為募款。原處分對「4,000多萬元收入是否等於利益」、「是否須扣除成本」、「為何採加重二分之一至180萬」等均未具體說明，缺乏充分理由，因此撤銷120萬元加重裁罰部分，並要求重算；但匿報政治獻金、違法支出及沒入部分均維持原裁定。

【看原文連結】