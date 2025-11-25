柯P演唱會及小物政治獻金未扣成本 監院撤銷加重罰鍰要求重算

民眾黨前主席柯文哲於總統競選期間舉辦「KP Show」演唱會並販售募款小物，收入超過新台幣4千萬元，因未申報政治獻金，遭監察院重罰並沒入。監察院訴願審議委員會近日認為原處分逕以「收入」視同「不法利益」，卻未交代是否應扣除成本、亦未說明加重處罰幅度，理由不足，因此撤銷加重罰鍰部分，發回原機關重新處理；匿報事實與沒入金額則維持。

監察院24日發布「廉政專刊第291期」指出，柯文哲就政治獻金案提出4項申訴，其中3項均遭駁回，僅「KP Show」演唱會與募款小物獲部分採納。至於競選總部支付木可公司新台幣1,500萬元授權金遭認定違法支用、處以沒入，訴願委員會仍維持原裁罰。

根據監察院調查，木可公司承辦「KP Show」演唱會，票券收入531萬餘元、募款小物收入3,536萬8,053元，共匿報4,067萬8,453元，另有未存專戶、未開立收據等違規行為，以及2萬元不實收入、2,461萬餘元不實支出，合計不實申報6,530萬9,172元。原處分以《政治獻金法》裁罰120萬元，又依《行政罰法》第18條認定不法利益超過法定最高額，加重至180萬元，並沒入相關款項。

柯文哲申訴主張演唱會與小物販售屬「商業活動」、票價與成本具對價關係，非政治獻金；木可公司負責販售競選小物並開立發票，更屬一般買賣。至於1,500萬元授權金，則屬競選宣傳支出，應屬合法項目。

監察院調查指出，民眾黨臉書及多縣市黨部貼文均宣稱演唱會為籌措競選經費、募款小物亦為小額捐款一環，柯文哲本人亦曾表示「其實那個是募款、不是來聽歌，是來支持我」，足證活動目的為募款。

訴願委員會強調，原處分對「4,000多萬元收入是否等於利益」、「是否須扣除成本」、「為何採加重二分之一至180萬」等均未具體說明，缺乏充分理由，因此撤銷加重罰鍰並要求重算；但匿報政治獻金、違法支出及沒入部分均維持原裁定。(編輯：沈鎮江)