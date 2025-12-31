柯P為法案拜會綠委 林月琴：拜會黨團就好

▲柯文哲為代理孕母法案本週五欲逐一拜會衛環委員會藍綠立委。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨兩年條款將至，8席不分區立委將在明年2月全面換血，其中在立法院衛環委員會的陳昭姿，到國會後力推代理孕母未果，如今傳出前主席柯文哲願陪同逐一拜會衛環委員會藍綠立委，對此綠委林月琴今（31）日表示直接拜會黨團就好了，而不是拜訪委員會各個委員。

民眾黨兩年條款將至，8席不分區立委將在明年2月全面換血，其中在立法院衛環委員會的陳昭姿，因先天性子宮發育不全，到國會後力推代理孕母，如今傳出前主席柯文哲願陪同逐一拜會衛環委員會藍綠立委。

對此林月琴證實昨日也接到電話，表示直接拜會黨團就好，而不是拜訪委員會各個委員。強調民進黨也很重視《人工生殖法》，政策小組討論過，行政立法也討論過這個案子，一直以來都是列為優先法案，最後重申要拜會的話，「直接拜會黨團就好了」。

