柯P稱審預算可談 老柯：還是你腦袋清楚

[NOWnews今日新聞] 民眾黨前主席柯文哲今（2）日為了自家立委陳昭姿代理孕母法案奔走，稍早前往拜會民進黨團總召柯建銘後，下午3時再前往民進黨團辦公室拜訪，柯文哲重申希望沒有爭議的法案先處理，「立法院只要有老柯都可以解決」，柯建銘則表示既然柯文哲來了就希望能夠幫忙軍購跟總預算，柯文哲不解稱「你老大以前都沒問題，現在怎麼會有問題？」強調該怎麼做就怎麼做，柯建銘解釋就表示大家可以坐下來談，柯文哲在旁頻頻點頭，讓柯建銘直呼「還是你腦袋清楚」。

柯文哲為了陳昭姿代理孕母法案奔走，下午3時拜會民進黨團，強調沒有爭議的法案先處理，這也是陳昭姿當立委最大的期待，更稱「立法院只要有老柯都可以解決」。

而柯建銘開門見山直接回答，因為行政院有院版《人工生殖法》，因此會照著院版走（與代理孕母脫鉤），至於結果會如何就尊重立院照程序走，既然柯文哲來了就拜託幫忙中央政府總預算與軍購案。

柯文哲則露出狐疑的表情，「你們坐下來喬就好了，我哪有什麼關鍵，你老大以前都沒問題，現在怎麼會有問題」。柯建銘解釋這表示大家可以坐下來談，那就樂見其成，見柯文哲在旁頻頻點頭，讓柯建銘直呼「還是你腦袋清楚」。

而書記長陳培瑜語氣強硬說，程序委員會沒辦法表決過關，坐下來喬也沒辦法，民眾黨在程序委員會也有席次，可以展現態度，期待下週二關鍵席次的態度。柯建銘聽聞馬上打圓場，表示「來者是客，我們就期待」。

