柯P籲跨過血案！前黨員揭與柯爸談話帶淚吼

▲柯文哲喊跨過血案！前黨員開嗆拿228換官位「揭柯爸帶著淚與吼」。（圖／記者葉政勳攝，2026.02.01）

[NOWnews今日新聞] 爭議電影《世紀血案》 因沒取得事件當事人林義雄同意，引發各界批評，前民眾黨主席柯文哲日前受訪時表示，歷史事件最好能儘快跨過去往前看。對此，前民眾黨員吳靜怡臉書發文，直指柯文哲當年正是靠著228家屬的血淚故事，才換得市長當選，如今卻大談跨過歷史，根本是背叛家屬信念。吳靜怡揭露自己曾與柯爸爸在新竹老家密談兩小時，對方拿著相本、帶著淚水與怒吼訴說家族悲劇，與柯文哲現在的雲淡風輕形成強烈對比。

廣告 廣告

吳靜怡揭露，當時與柯爸爸談論228事件，「他始終相信，柯文哲的阿公就是被國民黨暴打迫害抑鬱終身而離世的，他伴隨那樣的壓迫環境和氣憤長大，導致柯爸爸內心長期的鬱悶，築起了柯文哲面前那樣嚴厲的形象。」吳靜怡質問，柯文哲口中關於阿公受迫害的版本多到令人存疑，為了選舉打擊國民黨時講一套，為了討好國民黨時又講另一套。

如果拿著過去紀錄的影片跟錄音檔，記錄柯家對國民黨最真實的憤怒與批判，「就能幫柯家人拍一部『柯文哲爺爺的黨國冤案』嗎？我不可能，也不會」吳靜怡表示，柯爸爸萬萬沒想到，身為被228迫害的後代，竟會養出要大家「跨過去」的兒子。她強調，自己仍敬重並握著柯爸爸當年守護民主的信念，而背叛這份情感與真相的人，正是柯文哲本人。她要求柯文哲應說出阿公受迫害的真正版本，別再用政治意圖掩蓋歷史真相。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

賈永婕不僅無腦還很壞！周玉蔻開嗆「帶風向」：替蔣家政權洗白？

《林宅血案》稱中立卻成二度傷害？林家三至親遺體竟在冰櫃躺四年

李千娜失言捐片酬！「慈林基金會」背景 揭開化悲憤為大愛的往事