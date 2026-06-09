柯P被嫌「戀權」、「無全局觀」！ 徐春鶯律師：中共不可能要她助選「小英女孩」
前民眾黨新住民委員會主委徐春鶯被控接受中共官員指示，替柯文哲、黃珊珊助選，被訴《反滲透法》。新北地院今天開庭辯論，徐春鶯委任律師表示，中共一向支持國民黨，黃珊珊曾被點名「偏綠」、「小英女孩」，怎麼可能是中共屬意支持的對象？老實說，對方很厭惡柯文哲，曾批他「戀權」、「無全局觀」，徐春鶯力挺柯文哲時，對方擔心其「形象受損」，還問她要不要回中國避一避。
檢方查出，徐春鶯與中華兩岸婚姻協調促進會秘書長鍾錦明聽命中國國民黨革命委員會（民革）上海市委員會祖國和平統一促進委員會副主任孫憲，以及中共民政部海峽兩岸婚姻中心主任楊文濤。孫、楊指示兩人支持柯文哲、黃珊珊參選總統及台北市長。
徐春鶯透過友人羅穎，在2024年10月間安排孫憲以「商務交流」名義來台。而她操作地下匯兌2875萬元，獲利25萬元，另透過羅穎以假在職資料替女兒卜啓正向合庫銀行詐貸2697萬元。檢方依反滲透法、詐貸、銀行法等罪名，起訴徐春鶯、鍾錦明、羅穎及卜啓正4人。
中共不會要她幫「小英女孩」
徐春鶯的委任律師表示，人盡皆知的是，中共支持國民黨，怎麼可能支持徐春鶯去挺民眾黨？因此，楊文濤、孫憲不可能指示徐春鶯幫黃珊珊、柯文哲造勢，而且中共怎麼可能指示徐春鶯幫「小英女孩」黃珊珊助選？孫憲不贊同徐春鶯的意見，但徐春鶯則告訴她，「誰說一定要支持國民黨候選人？不能支持黃珊珊，選舉應該尊重選擇…」官員回嘴，「重點是這邊支持國民黨」。
律師表示，徐春鶯認同柯文哲的中配論述，事實上，誰支持中配，她就挺那個黨，楊文濤曾告訴徐春鶯「心有靈犀」，但這句話不代表「指示」，況且，楊文濤也說過「關於選舉，我不能表態。」律師直問，不能表態叫做支持？而且徐春鶯挺黃珊珊，也說明支持的理由，「如果中共真要指示，直接下令就好，講那麼多廢話幹嘛？」
中共官員厭惡柯文哲
事實上，對岸官員一直看衰柯文哲。律師當庭翻出孫憲對話，指2024年總統大選，孫憲非但不支持柯P，還預測柯P會「墊底」，但徐春鶯不以為然，回稱「很多年輕人支持他」。
不過，徐春鶯的律師表示，從兩人對話裡可以發現，孫憲（個人）對柯文哲和民眾黨多所批評，顯然很厭惡柯文哲，孫憲還說過柯文哲「戀權」、缺乏「全局觀」，怎麼可能指示徐春鶯支持他？而且，如果中共屬意挺柯文哲，為什麼徐春鶯會因為挺柯文哲，而被中共認定「形象受損」？
律師說，假設徐春鶯要依照中共指示進入民眾黨不分區安全名單，為什麼在2023年6月26日得知的當晚，就馬上決定婉拒列名？
更值得注意的是，檢察官在偵訊時曾問過徐春鶯，「你說過，中國要承諾統一前，中華民國有存在事實，這句話顯示，你忠誠的國家是中共嗎？」徐回話說，「錯誤」。檢察官追問「如果統一了，還會有中華民國存在嗎？」徐則說，「這是可以談的」；檢察官又問她，「官方說法，統一前中華民國會滅亡嗎？」徐春鶯冷不防地說，「中共領導人鄧小平說過，國旗、國歌都可以談。」
律師表示，徐春鶯都敢違逆中共的話了，怎麼可能受中共指示？
民眾黨端牛肉，徐春鶯笑納
其委任律師話鋒一轉說，中配也是國民，爭取中配參政權是《憲法》保障的權利，難道中國人表達贊同或鼓勵，講一下「官話」，檢察官就可以把《憲法》權利質變為違法勾當了嗎？而且，徐春鶯早就認為國民黨沒有要支持中配，湊巧民眾黨提政策牛肉，她才轉而支持黃珊珊和柯文哲。
律師表示，中共的一官半職在對話裡說「樂觀其成」，檢察官就要處罰徐春鶯，會不會牽連太廣了？檢察官還把徐春鶯過去對弱勢群體的人道救援，超譯成「中共要求為助選行為的對價」。徐春鶯長年支持中配，中共長期支持國民黨，她支持黃珊珊，甚至還曾被中配誤會「抹綠」，哪有觸犯《反滲透法》？
律師又說，孫憲來台灣商務參訪一事，徐春鶯根本沒有參與，當年羅穎有個朋友在中國遇到詐騙，是孫憲幫忙解決，她只是「還人情」而已。至於徐春鶯幫孫憲填寫資料，是依照過去孫憲提出的合法切結書來寫的，那一條違反規定？
柯文哲信譽不佳
律師越講越激動，質疑台灣政府老早就知道孫憲的中共身分，他說，孫憲在2004年到2020年間來台灣多次，其中有4次（2006、2008、2009、2010年）就是用「商務訪問」理由入境。孫憲於2016年間來台灣的時候，曾主動申報「曾任（現任）中共行政、黨務或統戰組織」，實際上，台灣還編過中共人物誌，早早就掌握孫憲的黨政背景，去（2025）年10月14日，孫憲來台灣時，調查局還來跟監。
而且，孫憲的商務行程是真的，他去年10/14到10/24一入境台灣，離開機場後直奔羅穎公司開會2.5小時，他還介紹羅穎認識醫院人員，只是第一天喝多了，第二天才取消商務行程。
律師指出，徐春鶯有幾次請益孫憲，孫憲說過，兩岸要良性溝通，中配在台灣也要守法，他認為柯P問題很多，才會建議徐春鶯不要和柯過度牽扯，孫憲在對話中表示，「柯文哲招兵買馬，可惜他本人信譽不佳，希望他能反省，取信於眾」。
徐春鶯挺民眾黨「出於己意」？
律師還舉例說，當柯文哲政治獻金案爆發時，民眾黨率先推給會計師端木正，孫憲在對話裡不滿地批評，「柯文哲作為政治人物，這樣低級處理（由內部知情人士捅出來….）」律師表示，孫憲在2024年12月27日也在對話裡評論了總統賴清德，評論「賴是一個有理想、性格堅定的人，可惜格調決定了，他無法做大格局」
而且，當徐春鶯在同年3月11日傳送中配亞亞在台灣涉及武統言論的新聞給孫憲時，孫憲竟不假辭色地抨擊，「自討苦吃，腦殘的人太多了，同樣道理，這邊也不允許，全世界所有人都必須遵守所在地的法律命令，這是基本常識。」
律師說，以上證據均證明，徐春鶯當初是「出於己意」支持民眾黨，孫憲根本不欣賞，還提醒徐春鶯在政治上不要涉入太多，楊文濤也說不要涉入，因此檢方指控錯誤。
律師還描述，檢方說資助不一定用現金，也可以賺到平台、人脈，這是擴張解釋，且違反罪刑法定主義，律師舉了個例子說「小三通讓金門觀光業者賺到觀光財，這樣可以說是中共資助金門還是資助業者？」而檢方根本沒舉證，滲透源在台灣幫徐春鶯到底安排何種免費行程或資源和人脈，顯示檢方起訴太空泛。
更多太報報導
徐春鶯案辯論！檢轟「中共在地協力者」 揭「他」驚悚對話：準備糕餅等解放軍
昔日意氣風發！徐春鶯羈押半年爆瘦「白髮」 交保一臉憔悴苦笑喊2字
罕見！徐春鶯交保被命戴電子腳環「逆轉」 法院改裁定「派出所報到」
其他人也在看
嚮導聖母峰失聯6天靠2物續命 清潔隊看傻眼
國際中心／邱于芳尼泊爾登山嚮導達瓦（Dawa Sherpa）日前在攀登聖母峰後下山途中失聯，長達6天音訊全無。由於他最後現身地點位於海拔約7500米的「死亡地帶」，不僅氧氣稀薄、氣候惡劣，加上多日搜尋始終沒有結果，外界普遍認為生還希望渺茫。家人甚至已接受噩耗，不僅開始準備後事，也替他舉行臨終祈禱儀式。沒想到就在眾人幾乎放棄希望之際，奇蹟竟然發生！一支淨山清潔隊意外發現他的身影，成功讓他從鬼門關前撿回一命。他受訪透露時透露，受困時「靠2物」撐過絕境，在缺氧、低溫環境下奇蹟存活。
金融妹子轉職伴遊「時薪20萬」輝達工程師聽到GPU秒暈船
金融妹子轉職伴遊「時薪20萬」輝達工程師聽到GPU秒暈船
咖啡廳講話「吵到讀書」！女客收紙條要求安靜 氣炸：這不是圖書館
近年「咖啡廳辦公」、「咖啡廳讀書」蔚為風潮，越來越多人會帶著筆電、課本到咖啡廳讀書或工作。但近來一名女子在路易莎內用時，卻被一旁學生嫌棄講電話太吵，還遞給她一張便條紙「要求安靜」，讓她相當不滿，當場反擊！
傅子純遺容「像睡著一樣」高欣欣曝遺孀近況已少量進食
46歲民視當家小生傅子純7日因急性血癌併發症猝逝，消息一出震驚全台，各界都感到相當遺憾與不捨。出道24年的他，日前才剛度假返台，卻因病情突然惡化，在人生高峰驟然離世，讓人措手不及。曾與他情同姐弟的高欣欣，第一時間趕赴醫院陪伴，強忍悲痛透露，在加護病房見到傅子純最後一面時，「就像睡著一樣，很平靜安詳」。
馬太鞍溪暴漲工地主任連人帶車遭沖走 幸運枕木頭獲救、腦出血住院
受滯留鋒面及西南氣流影響，花蓮地區降雨不斷，馬太鞍溪水暴漲，鄧姓工地主任遭洪流連人帶車沖走，今天（9日）清晨被警義消和部落族人合力救出送醫。醫院表示，鄧男腦部受撞擊，有輕微腦出血，住院觀察，生命徵象穩定；救援人員則說，他幸運頭部枕在一根木頭上，「真命大」。
台股重挫別怕！ 唐綺陽：「4星座」財運事業運旺爆
星座專家唐綺陽公布6月8日至6月14日星座運勢，指出本週諸星齊聚巨蟹座，懷舊氛圍濃厚，民眾容易回憶過往人事物，討論家鄉美食名單；由於水星仍處於停滯階段，情緒波動較大，直覺能力提升，應多專注於安定自我的內心，避免衝動決策。
向太重提古天樂坐牢黑歷史 過來人夏靖庭不以為然：犯錯不能修正？
【記者王思穎／台北報導】夏靖庭在新戲《大愛街2巷》飾演老派阿公「曾武雄」，在兒子坐牢期間跟越南媳婦相依為命。夏靖庭過去曾因吸毒入獄，前陣子向太重提古天樂入獄的黑歷史，夏靖庭對此不以為然，「犯錯不能修正嗎？」
雨彈狂轟「蟑螂大軍恐鑽入家門」！最高飛5公尺 1滅蟑神招讓牠消失
梅雨鋒面來襲，各地雨勢明顯，要留意可能出現積淹水狀況，原本躲在水溝內的蟑螂還能被沖出來逃命，甚至跑進家中繁殖。對此，環境部提供防蟑有3不原則，不讓蟑螂有機會在家裡繁殖。
天虛星作祟！命理師斷言：四生肖財運亮紅燈
生活中心／張景竣報導隨著2026年即將進入下半年，不少人關心自己的荷包是否能大豐收。對此，命理老師姚本軍在臉書發文分享，指出紫微斗數中代表「預期與現實落差」的天虛星即將發威。在今年2026丙午年，有四類生肖在財務上將會產生強烈的不安定感，原本隱藏在內心的擔憂、焦慮與不安全感會變得更加活躍，恐面臨一場嚴峻的心理與財富考驗。
翻身機會來了！罕見雙重吉兆發威 「4生肖狂吸財氣」躺著都能賺
近日迎來極其罕見的「金星合木星」與「海王星合月」雙重吉兆。塔羅牌老師艾菲爾在臉書提到，占星學中，金星象徵財富、物質享有與審美價值，木星則是帶來擴張、幸運的第一大吉星，兩者交會預示一波財富機遇正席捲而來。雖然海王星的加入，容易讓人產生迷惘感，但只要腳踏實地，將會被金木的和諧能量實體化。他點名4生肖「鼠、龍、羊、豬」的財帛宮已被點亮，原本凝滯的資金水位正強勢翻紅。
快訊／明台股有望繼續漲？美股開盤1數據報喜「4大指數勁揚」
上個交易日美股指數大多回彈，台股也從週一的跌勢中回血。聚焦美股，美國公布4月貿易數據，雖然仍是貿易逆差狀態，但有較3月減少7億美元焦點個股則有，被輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳直接點名「買他們股票」的高通（Qualcomm）、計畫大幅提高股息的房地產商Welltower。今（9）日美股開盤，4大指數一度上漲。
學生全免費 第一線教保人員只能摸黑吃冷飯
【記者 沁諠／台北 報導】近期部分縣市陸續宣布「學生全面免午餐費」，減輕家長經濟負擔，政策方向值得肯定。然而，
以為濕疹竟是「罕見皮膚癌」 醫示警：4症狀快就醫
「一直以為是濕疹，結果卻是癌症！」皮膚科醫師黃麗珊分享，一名婦人因會陰部反覆搔癢、紅疹且脫屑，長期誤以為是濕疹，就醫切片後才確診為罕見皮膚癌「乳房外佩吉特氏病（EMPD）」。提醒此病好發於外陰、肛門等處，初期症狀與濕疹極為相似，若私密處長期搔癢、擦藥無效或範圍擴大，應提高警覺。
這3個星座老婆如「最強績優股」！你給的安全感越多，她越能發光、帶旺家庭
常聽人說成功的背後往往有伴侶的支持，有些星座老婆就像績優股，另一半越寵她、給她滿滿的安全感，她越能發揮潛能，無論是事業還是家庭都能經營得有聲有色。
台大期末考周突發停電學生摸黑考試 校方：高壓設備故障、已搶修
台灣大學本周為期末考周，但今天（9日）上午傳出台大校總區停電，部分網友在社群媒體上抱怨，考到一半停電，只能摸黑考試、期末考周下大雨又停電。台大校方表示，由於高壓設備故障，造成部分區域停電，已於第一時間啟動緊急應變機制，進行設備檢查與搶修，於中午12時左右復電。
小一兒在校掉乳牙！家長怒控老師沒顧好 揪醫問「這句」眾人全看傻
近期校園親師衝突頻傳，不少教師坦言，如今教學壓力愈來愈沉重，深怕一不小心就遇上「恐龍家長」。近日就有一名特殊教育老師分享，班上一名小一學生在校期間自然掉落乳牙，老師不僅第一時間妥善保存牙齒，還於放學時親自交還家長，沒想到卻遭家長質疑「沒有把孩子顧好」，甚至進一步詢問牙醫是否能向老師或校方求償，離譜情節曝光後，引發網友熱議。
雨天出門鞋子秒濕？專家授「1步驟」有效防進水
生活中心／尤乃妍報導近日受滯留鋒面及西南氣流影響，全台降下豪雨，部分地區甚至出現淹水情況，不少民眾抱怨一出門鞋子就濕透。對此，生活達人陳映如分享，只要在出門前多做「1個小動作」，就能降低鞋子進水、浸濕的機率，讓雨天外出也能保持雙腳乾爽。
近大雨等級 曾文水庫6天灌進半座日月潭水庫
西南風與滯留鋒面持續為曾文水庫集水區帶來豐沛水氣，截至晚間9點，單日累積已接近大雨等級，入流不斷，從上週四迄今，合計進水量可望達到6700萬立方米，超過半座日月潭水庫，蓄水率回升至14.94%。水利署南區水資源分署統計，曾文水庫集水區從上週四到昨天，累積降雨近253毫米，預估帶來5千萬立方米的入流量
43歲王嫚萱懷雙胞胎現身「公開寶寶是女生」！苦嘆身體2部位變了
43歲藝人王嫚萱日前宣布懷上雙胞胎，今（9日）挺著3個多月大孕肚錄製王思佳Podcast節目《王室有約》，首度分享求子過程與懷孕前後變化，「我一共取了21顆卵，最後只有兩顆胚胎可以用，沒想到一次就成功，還一次中兩個。」王嫚萱也透露，懷孕後食量變大、罩杯升級，甚至有些部位顏色改變，正積極面對身體變化，心態頗為複雜。
郭鑫爆密戀徐至琦「她是我的女神」 霸氣護愛認主動追求
45歲的郭鑫（改名郭晉東）被爆與小3歲「F奶女神」徐至琦密戀，女方今（6╱9）下午上王思佳主持的《王室有約》時慌張認：「我還在觀察了解中，是男方主動追求。」而他晚間出席《腎上腺母侵》首映記者會時也回應了。