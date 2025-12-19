柯P遭擁抱、揉臉喊愛你 網友調侃：佩琪在後面很火

記者游濤、何孟哲／台北報導

柯文哲再度為京華城案出庭，不過就在開庭前，卻被一名女子深情擁抱，甚至還捧著他的臉頰揉搓，女子身分也曝光，就是民眾黨彰化縣議員張雪如。

民眾黨彰化縣議員張雪如熱情擁抱柯文哲。

京華城案18日再度開庭，不過庭前卻出現插曲，一向不苟言笑的柯P，上樓前卻和短髮女子相談甚歡，甚至來個深情大擁抱，這還不夠，抱完之後，女子竟然伸手左搓搓，右搓搓，就像長輩逗弄兒孫一樣，狂摸柯文哲臉頰，也讓柯P難以招架。

搓完臉之後，手還是不忘牽牢牢，直到柯文哲動身上樓，這手才不甘願得放，最後還得喊聲愛你，才捨得目送柯文哲上樓開庭。事後一查才知道，原來這名女子並不是什麼瘋狂粉絲，而是民眾黨彰化縣議員張雪如。

據了解，柯文哲與張雪如可是有革命情感，柯文哲當初三顧茅廬才請到她加入民眾黨，雖然兩人有一定交情，但公開場合忘情揉臉、擁抱，不知道家中的佩琪醫師作何感想。

