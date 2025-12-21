柯P選高雄市長？黃暐瀚曝吳子嘉判斷民調結果「可能超過柯志恩」

2026高雄市長選舉，藍綠白如何佈局，各界高度關注！資深媒體人黃暐瀚透露，《美麗島電子報》董事長吳子嘉將進行高雄市長民調，且將前民眾黨主席柯文哲直接放進選項中，並判斷民調結果柯文哲很可能超過有望代表國民黨參選的柯志恩。

黃暐瀚今（21）日在臉書表示，2018年民進黨縣市長選舉大敗，但預測2020年總統大選的各項民調，國民黨的朱立倫雖能贏過時任總統蔡英文，卻打不過時任的柯文哲台北市長，結果在2019年2月，《美麗島電子報》突然公布一份民調「柯朱蔡、柯贏！韓柯蔡，韓贏！」，於是「韓國瑜選總統」的討論四起，後來韓國瑜還真的成為國民黨的總統候選人。

黃暐瀚表示，上周五錄製「下班瀚你聊」節目時，當時還未發生憲法法庭與北捷傷人事件，原本設定的議題是「立院彈劾賴清德」，黃的看法與吳子嘉相近，彈劾絕對不可能會過，藍白並無76席，吳認為，上街頭的能量才更大，藍白搞彈劾沒什麼用。

黃暐瀚更透露，吳子嘉在節目中也主動提到，他馬上要進行一次「高雄市長民調」，把柯文哲前主席直接放進選項中，吳判斷民調結果，柯文哲很可能超過柯志恩，為了自己的官司、聲勢與政治能力，柯文哲一定會選下去，選到底。

對此，黃暐瀚認為，這份民調即將進行，如果柯文哲真的「能贏」，將對高雄市長選局，勢必造成「重大衝擊」。

