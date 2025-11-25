柯P關到「全身都是病」 陳佩琪淚喊：罪證是什麼？
政治中心／饒婉馨報導
前民眾黨主席、前台北市長柯文哲涉入政治獻金案、京華城等弊案，今年9月初以7000萬元現金交保、停止羈押，但仍需穿戴電子設備監控。柯文哲妻子陳佩琪今（25）日談及柯文哲遭羈押期間的情況時，情緒激動、當場落淚，不甘地替丈夫報不平表示，「他的雙手是救人的，現在隨時被人銬上手銬，帶來帶去」、「請問他的罪證、犯罪的證據到底是甚麼？」。
陳佩琪拿出柯文哲在獄中寫的隨行筆記，並表示他寫了逾10本。（圖／翻攝Youtube頻道《民眾之聲》）
柯文哲交保後，行事一度低調，妻子陳佩琪上節目提及他在獄中的生活，不禁情緒潰堤、落淚。她在節目中表示，柯文哲被關押期間，身體出現了許多異常狀況，包括長壓瘡、免疫受損導致帶狀皰疹逾月未癒，以及健檢報告數值出現異常。雖然身在獄中，但柯文哲展現出他一貫的「學習模式」，寫了好幾本隨行筆記，出來後，還將自己不懂得查清楚。陳佩琪表示，有一陣子天氣變冷，想送毛毯給柯文哲，但因大小限制、只限單層，找很久才找到符合所有條件的毯子，卻被建議不要送毛毯來，因為冬天又濕又冷，毛毯必須先浸泡兩、三天，泡完之後還必須曬在狹小的舍房（2人住的大小）裡面，建議她去規定的福利社買；當陳佩琪冬天吃到暖和的奶油車輪餅時，第一時間也是想到買給柯文哲，但看守所對於食物的規定很多，也不能送，包括：菜裡不能有酒、荷包蛋只能是全熟、菜要濾掉湯、不能有糯米和芝麻，不能是有餡的食物。有一次，她看見柯文哲小腿都是傷，又不能直接詢問，透過律師才知道，可能是因為舍房通道狹窄，被床的木板碰撞造成的；陳佩琪強調，她實在很不捨，一個還沒被定罪的人，如今卻被銬上手銬；她不平的說：「沒有必要去把一個8年的市長、25年的醫生銬上手銬、關在裡面一年」。
陳佩琪談到柯文哲在獄中的生活，不忍落淚。（圖／翻攝Youtube頻道《民眾之聲》）
柯文哲在經歷第一次開庭時，柯爸剛好離世，自己身體也不適，但仍只吞止痛藥就出席；陳佩琪還說「柯文哲開刀後，被送到恢復室，很多網友心疼她並表示：難道先生開刀，你都不能進去看他一眼嗎？」，她對此則回，「那時候叫我在外面等，我問要等甚麼，他們告訴我：要等法官裁定」，她痛心表示「柯文哲不只被羈押、禁見還不能講話，連開完刀後我要去看我先生一眼，都要經過法院裁定核准」， 她那時真的覺得很震驚。柯文哲還有一次在醫務室被找到，他腎結石痛到要吃到最高劑量的止痛藥，不願送醫治療只因為他不想錯過出庭時間。陳佩琪無奈又不甘，「前面3個月是在裡面關好玩的嗎？也沒有詰問證人什麼的。請問他的罪證、犯罪的證據到底是甚麼？」，並且表明會永遠記住這些異常是「怎麼造成的」，心疼丈夫被「司法惡整一年，關到身體壞掉，全身都是病」。她還提到，一開始柯文哲不知道自己會被關那麼久，還拒絕任何人送吃食，因為除了陳佩琪送的飯菜以外，會有人故意送特定食物羞辱他。陳佩琪邊講邊流淚，等她情緒稍微緩和後，無奈感嘆，「不好意思，我是要來跟小草說謝謝的，怎麼自己情緒這麼......」。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！
原文出處：柯文哲獄中「全身都是病」被曝 陳佩琪淚崩：前面3個月是關好玩的嗎？
更多民視新聞報導
館長錄音外流：我當然有病！公司虧破億、隨時會中風
他9年前喊：小偉哩來 館長「扳動手指」畫面曝！
「河南王」金孫大婚曝超狂背景！台港巨星到場獻祝福
其他人也在看
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
「河南王」有多狂？陶朱隱園頂樓慶生、 12億買3戶帝寶只花5分鐘
日前台北一家酒店舉辦「世紀級」豪華婚宴，許多港台大咖藝人親自到場祝賀，例如梁朝偉、劉嘉玲夫妻；而新郎是「河南王」王任生的孫子。關於王任生的背景，旗下事業涵蓋塑膠、化工、房地產等領域，過去曾有媒體報導，他一口氣花費12億買下3戶帝寶，交涉過程僅5分鐘；此外，王任生90歲生日是在超級豪宅「陶朱隱園」頂樓過，當時威京集團主席沈慶京也來祝壽。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
25歲女戰勝死神25次！罹絕症淚求父親「放了我」 得知安樂死獲准感動到哭
25歲的澳洲女子安娜莉絲．霍蘭德（Annaliese Holland）過去10年被迫依靠靜脈輸液維持生命，長年飽受罕見疾病折磨，自18歲轉入成人醫院，才被診斷出患有絕症「罕見自體免疫性自主神經節病」，導致慢性疼痛、噁心和嘔吐，最終因長期藥物治療、嚴重骨質疏鬆；終於有一天霍蘭德淚求父親放手，選擇「按自己的意願死去」，令她高興到哭出來，認為這是她最勇敢的選擇。鏡報 ・ 1 天前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 3 小時前
港台影星齊聚！ 現身豪華婚宴...梁朝偉夫婦、邱淑貞都到場
昨（23日）台灣、香港人氣明星全都聚集在台北寒舍艾美酒店，包含梁朝偉、劉嘉玲、邱淑貞、鍾鎮濤、張小燕、張清芳等人，都來到台灣參加婚禮，根據資深藝人李明依的說法，這次大家齊聚，是來參加閨蜜兒子的婚禮。中天新聞網 ・ 1 天前
30歲祈錦鈅突拋離婚震撼彈！掰了2年圈外尪 發聲：注定孤軍奮戰
30歲女星祈錦鈅被封為「國民女神」，起初以模特兒身分在網路打開知名度，後來才以歌手身分踏入演藝圈，而祈錦鈅在2023年跟圈外男友閃婚，不料在今年5月遭到爆料離婚，當時她才駁斥傳聞，沒想到今（25日）拋出震撼彈，證實已經簽字離婚。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
陳妍希「中國直播賣貨」掀議！42歲真實近況流出
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星陳妍希今（2025）年2月，對外宣布與中國演員陳曉的8年婚姻走到盡頭。斷開中國老公後的陳妍希，仍將工作重心擺在中國，日前在中國社群平台小紅書直播帶貨，提到鬆口談懷孕問題，認了肚皮的變化一度讓她崩潰。而外界也持續關注她「人在中國」的最新近況，日前她終於時隔近半個月再度更新近況照，上半身「劇烈膨脹」的超反差狀態流出，引發眾多粉絲圍觀。民視 ・ 2 天前
獨家／八點檔女星顏曉筠遭撞飛倒地 「左肩脫臼+韌帶斷裂」緊急入院手術
民視八點檔《好運來》主要演員顏曉筠在22日近中午左右，被民眾在林口長庚醫院目擊她全身包得密不透風、在親友協助下坐著輪椅離院，因她標誌性的「大銅鈴眼」被民眾認出。經查，她正是日前網路瘋傳「文化二路遭撞飛女騎士」的當事人。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
八點檔女星車禍被撞飛！緊急動手術「戲份遭換角」 最新傷勢曝光
女星顏曉筠外型亮眼，近年在八點檔憑藉精湛演技獲得眾多關注，沒想到今（24）日驚傳顏曉筠遇車禍被撞飛，導致左肩脫臼、韌帶斷裂。而顏曉筠參演的八點檔《好運來》即將迎來大結局，如今顏曉筠傷勢是否會影響到劇組拍攝？電視台也鬆口了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
91歲《花漾爺爺》李順載辭世！ 生前最後亮相「需靠人攙扶」
韓國影視界元老級人物，被譽為「國民爺爺」的李順載（이순재），曾演出《順風婦產科》、《花漾爺爺》等知名作品，演技深入人心，他10天前才歡慶91歲大壽，沒想到今天(25日)凌晨驚傳逝世，享耆壽91歲，家屬稍早證實死訊，噩耗傳出後，讓大批粉絲感到不捨。中時新聞網 ・ 7 小時前
黃國昌訪日「柯文哲秒回民眾黨部」！遭問「見縫插針」阿北藏不住
政治中心／綜合報導民眾黨前主席柯文哲深陷多重風波而卸下原本主席職位，日前被拍到現身民眾黨中央黨部所在台玻大樓的他再次掀起討論，對此黃國昌就澄清柯文哲確實有在台玻大樓工作「但不是在黨部」，沒想到昨（24日）柯文哲帳號卻突發曬出一段與現任主席黃國昌同拍的對談畫面，柯文哲認了「來黨部走走」，甚至自己提起「兩個太陽」話題了。民視 ・ 11 小時前
舒淇考慮領養孩子「馮德倫爽快答應」 被問做人進度他這樣回
女星舒淇結婚至今將滿10年，但她與老公馮德倫始終未迎來自己的孩子，日前她才坦露其實一直都想生孩，只是目前未能如願。而老公馮德倫近日出席香港活動，被問及生子一事，他表示自己對舒淇的回答沒有疑問，更爽快接受領養孩子的想法。中時新聞網 ・ 1 天前
女星採訪到一半出事了！無預警失血「馬志翔出手救援」 記者會突中斷
開播廣受好評的大愛劇《我們六個》改編自駭人聽聞的「李月桂案」，近日將在華視播出，演員馬志翔和黃薇婷今（25）日出席餐敘，馬志翔劇中演出大渣男，與小三搞婚外情最後又被小三用電鍋砸死，可恨之人必有可恨之處，他表示這陣子播岀之後壓力很大，因為害怕觀眾太入戲不敢出門，飾演大姐的黃薇婷坦言到現在還是不敢把劇看完，情緒激動到在記者會上突然流鼻血。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
趙雅芝71歲生日超凍齡！ 張智霖隔20年為「小媽」站台慶生
今年剛過71歲大壽的趙雅芝，堪稱凍齡女神，近期舉辦出道50周年紀念派對，演唱多首情歌、打鼓，活力滿滿，而在此過程中，昔日經典大戲《西關大少》中飾演繼子的張智霖，竟驚喜現身送吻。趙雅芝也感動地表示，張智霖當天上午特地搭乘飛機來到會場，演出結束後，晚上再坐飛機趕回劇組。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前
陳曉憔悴現身！網驚：怎麼瘦成這樣？ 新劇與前妻陳妍希撞檔
以《神鵰俠侶》結緣的陳妍希與陳曉，今年2月宣布離婚，結束長達8年的婚姻。兩人新劇近日撞檔，陳曉主演的新劇《大生意人》於11月25日上線，他出席宣傳活動被目擊暴瘦、臉頰凹陷、五官更加銳利，甚至有些「瘦到脫相」，網友驚嚇指出：「他怎麼瘦了那麼多」、「滿臉憔悴」。太報 ・ 12 小時前
陶晶瑩現身TWICE宵夜局！和子瑜相識始末曝光 揭多年交情：竟靠她牽線
韓女團 TWICE 上週末在高雄世運主場館連唱兩天，台灣成員周子瑜出道 10 年首度帶著團員返鄉開唱，吸引大批粉絲朝聖。第二天演出結束後，子瑜與成員 Momo、Sana 到「溫肚火鍋」吃宵夜，更傳出現場也出現資深主持人陶晶瑩，讓粉絲一度以為兩人生活圈毫無交集，紛紛好奇「陶子姐怎麼會跟子瑜一起吃飯？」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
韓劇熟面孔殞落！南韓「國民爺爺」李順載過世 享耆壽91歲
南韓「國民爺爺」李順載（이순재）是電視劇中的熟面孔，不過近年因健康狀況不佳鮮少公開露面，今（25）日傳出他於凌晨逝世，享耆壽91歲，家屬也證實這項消息。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
范冰冰封后 張鈞甯低調8字祝福！11年私交曝光
范冰冰封后 張鈞甯低調8字祝福！11年私交曝光EBC東森娛樂 ・ 2 天前
13年前學舞女孩現是TWICE子瑜 站C位畫面曝！嘻小瓜：我先看到的
韓團TWICE演唱會落幕，子瑜帶成員回家鄉開唱感動許多粉絲，過去曾是子瑜「舞蹈老師」的藝人嘻小瓜回憶當年不知道為什麼就很喜歡子瑜，決定讓她站C位，最後她出道成「TWICE-子瑜」，他驕傲說道自己可大聲說 「是我先看到的」。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前
Lulu甜曝婚禮最新進度 陳漢典笑稱自己負責「付錢跟出席」
提到夫妻兩人分工，Lulu說：「婚禮的事情我比較有想法，漢典也有負責的地方。」Lulu表示現在所有的東西都在頭腦中，畢竟是頗忙的時間，還自嘲是忙到沒有明天的人，但只要有一點空檔就會立刻處理婚宴細節。此外，提到新節目《明星製作公司》中所衍生網路實境秀《明星開拍中》...CTWANT ・ 1 天前