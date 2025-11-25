柯P關到「全身都是病」 陳佩琪淚喊：罪證是什麼？

政治中心／饒婉馨報導

前民眾黨主席、前台北市長柯文哲涉入政治獻金案、京華城等弊案，今年9月初以7000萬元現金交保、停止羈押，但仍需穿戴電子設備監控。柯文哲妻子陳佩琪今（25）日談及柯文哲遭羈押期間的情況時，情緒激動、當場落淚，不甘地替丈夫報不平表示，「他的雙手是救人的，現在隨時被人銬上手銬，帶來帶去」、「請問他的罪證、犯罪的證據到底是甚麼？」。





柯文哲獄中「全身都是病」被曝 陳佩琪淚崩：前面3個月是關好玩的嗎？

陳佩琪拿出柯文哲在獄中寫的隨行筆記，並表示他寫了逾10本。（圖／翻攝Youtube頻道《民眾之聲》）

柯文哲交保後，行事一度低調，妻子陳佩琪上節目提及他在獄中的生活，不禁情緒潰堤、落淚。她在節目中表示，柯文哲被關押期間，身體出現了許多異常狀況，包括長壓瘡、免疫受損導致帶狀皰疹逾月未癒，以及健檢報告數值出現異常。雖然身在獄中，但柯文哲展現出他一貫的「學習模式」，寫了好幾本隨行筆記，出來後，還將自己不懂得查清楚。陳佩琪表示，有一陣子天氣變冷，想送毛毯給柯文哲，但因大小限制、只限單層，找很久才找到符合所有條件的毯子，卻被建議不要送毛毯來，因為冬天又濕又冷，毛毯必須先浸泡兩、三天，泡完之後還必須曬在狹小的舍房（2人住的大小）裡面，建議她去規定的福利社買；當陳佩琪冬天吃到暖和的奶油車輪餅時，第一時間也是想到買給柯文哲，但看守所對於食物的規定很多，也不能送，包括：菜裡不能有酒、荷包蛋只能是全熟、菜要濾掉湯、不能有糯米和芝麻，不能是有餡的食物。有一次，她看見柯文哲小腿都是傷，又不能直接詢問，透過律師才知道，可能是因為舍房通道狹窄，被床的木板碰撞造成的；陳佩琪強調，她實在很不捨，一個還沒被定罪的人，如今卻被銬上手銬；她不平的說：「沒有必要去把一個8年的市長、25年的醫生銬上手銬、關在裡面一年」。





陳佩琪談到柯文哲在獄中的生活，不忍落淚。（圖／翻攝Youtube頻道《民眾之聲》）





柯文哲在經歷第一次開庭時，柯爸剛好離世，自己身體也不適，但仍只吞止痛藥就出席；陳佩琪還說「柯文哲開刀後，被送到恢復室，很多網友心疼她並表示：難道先生開刀，你都不能進去看他一眼嗎？」，她對此則回，「那時候叫我在外面等，我問要等甚麼，他們告訴我：要等法官裁定」，她痛心表示「柯文哲不只被羈押、禁見還不能講話，連開完刀後我要去看我先生一眼，都要經過法院裁定核准」， 她那時真的覺得很震驚。柯文哲還有一次在醫務室被找到，他腎結石痛到要吃到最高劑量的止痛藥，不願送醫治療只因為他不想錯過出庭時間。陳佩琪無奈又不甘，「前面3個月是在裡面關好玩的嗎？也沒有詰問證人什麼的。請問他的罪證、犯罪的證據到底是甚麼？」，並且表明會永遠記住這些異常是「怎麼造成的」，心疼丈夫被「司法惡整一年，關到身體壞掉，全身都是病」。她還提到，一開始柯文哲不知道自己會被關那麼久，還拒絕任何人送吃食，因為除了陳佩琪送的飯菜以外，會有人故意送特定食物羞辱他。陳佩琪邊講邊流淚，等她情緒稍微緩和後，無奈感嘆，「不好意思，我是要來跟小草說謝謝的，怎麼自己情緒這麼......」。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：柯文哲獄中「全身都是病」被曝 陳佩琪淚崩：前面3個月是關好玩的嗎？

