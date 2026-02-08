柯P:地方選舉大戰略 藍白合

民眾黨創黨主席柯文哲（中）八日表示，二０二六年地方選舉，藍白合作是大戰略。圖為柯文哲與新竹市副市長邱臣遠（左二）、新竹縣議員林碩彥（右二）於竹北天后宮發春聯。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹∕綜合報導

民眾黨創黨主席柯文哲八日針對新竹縣藍白合問題時說，二０二六年地方選舉，藍白合作是大戰略，黨對黨的談判由兩黨主席對接，細節則由中央黨部決定。

柯文哲及民眾黨新竹黨部主委、新竹市副市長邱臣遠上午到新竹縣竹北市仁德公園，與青年部一起發送春聯、向民眾拜年。黨籍竹縣議員、竹北市民代表陪同出席。

對於民眾黨在新竹市、新竹縣竹北市的選舉計畫，柯文哲表示，民眾黨在新竹地區的得票率最高，竹北市長當然要推出最好的候選人，這是二０二六年的目標。

他強調，二０二六年地方選舉，藍白合作是大戰略，民眾黨跟國民黨會協調出一組新竹縣長候選人，只要候選人確定後都會討論合作，原則上還是藍白合。至於黨對黨的談判，由兩黨主席對接，細節由中央黨部決定。

另外，新北市長參選人黃國昌競選總部發起「新北大掃除」活動，號召志工與市民在十一個行政區的公園大掃除。黃國昌到淡水金色水岸沿途清掃，他說，他撿垃圾最大宗就是菸蒂。

他隨後也在臉書貼文《新北大掃除、十一路並進》表示 ，「今早可能是入冬以來最強的一波寒流」，但看到大家很有默契地低頭清理、互相傳遞垃圾袋，那種「我們一起為家園做點事」的感覺真的很棒。