柯P：藍白合作態勢沒變

台灣民眾黨創黨主席柯文哲（前右）三十一日表示，藍白合的大戰略還是沒有改變，年底選舉行有餘力才會幫國民黨參選人站台。（中央社）

記者王超群∕台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲三十一日表示，民眾黨與國民黨的合作是由總統賴清德上任後的政治攻防所形塑，目前藍白合作大戰略態勢並未改變，年底選舉若行有餘力才會協助國民黨參選人。

柯文哲上午與民眾黨主席黃國昌出席「萬眾同欣發春聯囉」活動，並在會前接受媒體聯訪。對於是否替國民黨議員站台，以及過去曾批評台北市長蔣萬安相關政策，柯文哲表示，政治應回歸政策討論，同一政黨內部也會有不同意見，若要求百分之百一致，反而不正常。

廣告 廣告

柯文哲指出，民眾黨今年將提名許多參選人，相關輔選與站台安排，仍會優先以民眾黨候選人為主，其他政黨的協助則視時間與精力而定。他重申，藍白合作是賴清德上任後，將民眾黨與國民黨一併作為攻擊對象所導致，合作態勢至今沒有本質上的改變。

針對立法院日前將民眾黨版國防特別預算條例付委審查，黃國昌表示，特別預算的法源基礎是特別條例，而特別條例屬於國會立法權範疇，國會未授權前，行政機關本就無從編列特別預算，相關程序符合憲政分工。

此外，對於立法院三讀修正衛星廣播電視法及黨產條例部分條文，黃國昌指出，修法具有普遍性與一般性原則，並非針對特定個案，是否適用仍須回歸司法判決結果。他也表示，黨產條例修正重點在於仍處司法訴訟中的救國團定位，並非恢復國民黨黨產，相關爭議應回到制度與法律層面討論。