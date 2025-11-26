柱子遮蔽成「監視器死角」 男稱手機3月內2度失竊

台北市 / 綜合報導

台北市一名男子在網路論壇發文控訴，手機接連在台北車站被偷，報警處理被告知是「監視器死角」，拍不到關鍵畫面，他氣得怒發恐嚇文。我們實際回到事發地點，雖然監視器不少，但確實會被柱子或告示牌遮蔽。警方加強捷運站巡邏，並鎖定一名51歲男子，通知到案說明。

警察兩兩一組，在北捷台北車站內巡邏，路過的民眾不時回頭，氣氛有點緊張，包括月台也是重點搜索範圍，因為有網友發恐嚇文，字字句句偏激控訴警方消極，讓捷警不敢大意，記者李采臻說：「一名男子，經常在捷運站坐著休息，不過他宣稱自己的手機，在同個地方被連續偷了兩次，不過，警方回覆他，這裡被柱子擋住，是監視器的死角。」

事發在11月22日早上，男子發現手機遭竊，周圍監視器至少三支，不過幾乎都被招牌柱子擋住，聲稱3個月內被偷2次，讓他忍無可忍，民眾說：「(恐嚇文)應該會引來撻伐，就像在捷運上面，就很多博愛座爭鬥戰之類的，我還是會滿警惕的，就怕可能真的會有些不理智的人。」

捷運警察隊刑事組組長許永益說：「有關民眾於網站上發文恐嚇捷運站一案，本隊業已掌握貼文者身分，刻正查緝犯嫌到案中。」發文者是一名年約51歲的男性，大多在台北車站附近活動，警方已經通知到案說明，要釐清他的動機，畢竟北車有捷運火車站轉運站，民眾的公共安全不應受到威脅。

