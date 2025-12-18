柳丁哥哥路邊驚見「保育類藍腹鷴屍體」！嚇喊：最傻眼路殺

柳丁哥哥驚遇藍腹鷴屍體，秀朗橋下最傻眼路殺。（資料圖／莊哲權攝）

「柳丁哥哥」（甘子禾）2005年自幼幼台出道，憑藉陽光活力形象和凍齡外型，至今依舊是小朋友們的偶像。不時在社群分享生活的他，日前突然發文驚呼「最傻眼的路殺」，原來他在路邊遇到倒地的保育類動物藍腹鷴，由於情況罕見，令他感到驚訝又惋惜。

柳丁哥哥17日發文透露，前天（16日）上午行經秀朗橋去買東西，但下橋時發現一隻動物倒在人行道上，「一開始我其實還沒認出，只覺得這隻鳥好大、羽毛好美，但仔細一瞧這羽毛的顏色，不對啊！該不會是藍腹鷴吧……」不過令他驚訝的是，藍腹鷴居然會出現在市區，「雖然左側遠方有安坑山區，但距離也不算近，以海拔來說，藍腹鷴怎麼可能會出現在這裡啦！」

由於藍腹鷴遭路殺的情形太罕見，加上是第二級保育類動物，所以他立即連繫研究生態的好友求助，並將屍體送往南投生物中心做研究，還回報死亡位置以便後續記錄，直呼：「這次非常無意間的路殺救援任務，大概會是我人生中，最難忘的經驗。」

另外，柳丁哥哥也分享，當他在處理屍體時，身邊走過一名男子，隨後男子脫口：「啊這個瓦災（我知道），這台灣藍鵲啦！這現在路上很多！」原來有許多人將藍腹鷴誤認成台灣藍鵲。然而，經過這次經驗，柳丁哥哥仍不希望有動物再遭到路殺，並提醒：「大家下次要是遇到保育類野生動物被路殺，不曉得要如何處理，可以打電話到南投特生中心049-2761331請求協助。」

