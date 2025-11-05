柳奇與中華醫事科大攜手合作 啟動「臨床就學兼就業共融培育計畫

柳營奇美醫與中華醫事科大舉行「臨床就學兼就業共融培育計畫」簽約儀式。（柳奇醫院提供）

記者翁聖權／柳營報導

柳營奇美醫與中華醫事科大五日上午舉行「臨床就學兼就業共融培育計畫」簽約儀式，由柳奇副院長黃文聰與中華醫事科大校長李碧娥各自帶領行政團隊見證這項跨領域的新合作里程。

為解決少子化與護理人力短缺的問題，柳營奇美醫院與中華醫事科大攜手合作，啟動「臨床就學兼就業共融培育計畫」，緊密結合學術進修與臨床實務，讓青年學子可以先進入臨床工作同時取得學歷，打造兼顧學習、工作與生活平衡的友善模式，開創台灣地區醫療教育合作新典範。

柳奇副院長黃文聰指出，此次與中華醫事科大的合作，不僅能穩定醫療量能，更提供青年一條兼顧學業與工作的道路，從而願意留在臨床、服務病人。

另由於醫療現場的工作節奏緊湊，護理人員往往難以兼顧進修與家庭。共融培育計畫的核心理念為學用合一～從學中作、從作中學，恰好讓護理人員在工作時可同步在院修習學校課程，不僅能獲得專業學位，亦能透過臨床實務累積經驗，提升照護專業力。課程採部分公假進行，彈性排班調整課程時段，減輕通勤壓力，實現在職進修的可行性。

中華醫事科大校長李碧娥表示，希望透過這項長期合作建立一個「留才、育才、愛才」的支持系統，持續為偏鄉醫療注入新血，更為教育與臨床並進，護理永續根本奠定基礎，成為全台醫院與技職院校協作的標竿典範。