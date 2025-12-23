柳奇醫院舉辦耶誕闖關學習迎健康活動

柳奇醫院舉辦「耶誕來闖關．健康樂滿滿」活動，院區洋溢節慶的歡笑氛圍。（記者翁聖權翻攝）

記者翁聖權／柳營報導

柳奇醫院廿三日上午舉辦「耶誕來闖關．健康樂滿滿」活動，邀請民眾與同仁穿戴耶誕衣飾，有的裝扮成耶誕老公公、麋鹿、雪人以及烤雞造型，並結合衛教闖關互動遊戲，提升民眾自我健康識能，現場吸引逾三百民眾與同仁熱情參與，院區洋溢節慶的歡笑氛圍。

柳奇醫院指出，活動現場精心規劃多個互動關卡，透過遊戲、問答與實境示範，藉此提升病人與家屬對自身就醫權益與健康識能。民眾在輕鬆愉快的氣氛中完成各項挑戰後，即可獲得精美小禮物。醫療團隊更化身耶誕小小關主，耐心解說專業知識，讓原本嚴肅的醫療議題變得親切易懂，也為現場增添濃厚的節慶氣氛。

互動關卡著重於三大重要健康議題，包括預立醫療照護諮商、用藥安全及營養衛教。透過互動關卡與專業解說，協助民眾認識預立醫療照護的重要性與相關流程，鼓勵及早表達自身醫療意願。同時加強正確用藥觀念，提醒民眾遵循醫囑、降低錯誤使用藥物造成危害的風險。

營養衛教則引導民眾建立均衡飲食習慣，尤其在辨識糖份的攝取量，為健康打下穩固基礎。參與民眾表示，透過闖關方式學習健康資訊，不但加深記憶，也更加願意主動了解自身與家人的醫療需求。

柳奇醫院呼籲民眾在歲末年終之際，重新檢視自身與家人的健康需求，為新的一年準備的健康能量，迎接嶄新的開始。