柳時元護愛5年不藏了！小19歲嫩妻首曝光 神顏不輸女演員

柳時元帶著小19歲的圈外老婆去喝喜酒，也讓老婆首度亮相螢光幕。翻攝女性東亞、TV CHOSUN

53歲的韓星柳時元，5年前與小19歲的圈外妻子完婚，低調護愛多年的他，首度對外公開老婆的絕美神顏！

柳時元超正老婆是數學名師

柳時元老婆的高顏值讓眾人驚嘆。TV CHOSUN

柳時元在昨（22日）播出的實境綜藝《朝鮮的愛情高手》，帶著妻子參與諧星尹正秀的婚禮，也讓妻子首度在螢光幕上現身，柳時元老婆不輸女演員的長相，讓當天的新郎尹正秀驚嘆：「長得那麼美，竟然是數學老師。」

柳時元（右）對尹正秀笑說差點以為他娶不到老婆。翻攝TV CHOSUN

柳時元則對相識多年的尹正秀說道，「原本還以為尹正秀結不了婚呢！」互相鬥嘴也看出兩人的好交情，隨後才真心祝福地說：「看到正秀成家，真的很開心，希望兩位能夠一直幸福下去。」

柳時元有過2段婚姻！曾鬧出家暴風波

柳時元5年前低調再婚，老婆是數學講師。翻攝女性東亞

久未推出新作的柳時元，2000年時期曾紅極一時，當年陸續以《紙鶴》《自從認識你》《美麗的日子》等韓劇打響名號。螢幕下的他，有過兩段婚姻，先是在2010年與小他11歲的趙秀仁結婚，沒想到爆出家暴醜聞在2015年離婚；他在5年前梅開二度，與小19歲的圈外妻子再婚，妻子是首爾大峙洞的補習班數學講師，夫妻倆在去年12月生下女兒，也是柳時元的第2個女兒。



