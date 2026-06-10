柳橙白膜別丟！橙皮素助降血脂、護骨質、助維生素C再生

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許多人吃柳橙時習慣將白色薄膜剝除，但食安專家韋恩與基因醫師張家銘均指出，這層白膜正是整顆柳橙中橙皮素含量最高的部位，其保健功效涵蓋改善末梢血液循環、調節血脂、抑制血壓上升及護骨等多個面向。

柑橘、檸檬、柳橙等柑橘類水果所含的橙皮素古稱維生素P，濃度以果皮白色薄膜最高。（示意圖／AI生成圖）

在橙皮素的分布上，韋恩在臉書粉專說明，柑橘、檸檬、柳橙等柑橘類水果所含的橙皮素古稱維生素P，濃度以果皮白色薄膜最高，外皮次之，果肉的含量反而最低。他直言，「吃柳橙把白膜剝乾淨，等於把最營養的部分丟掉了。」

末梢血液循環的改善效果有研究數據支持。韋恩引述指出，連續七天攝取橙皮素的受試者，將手浸入攝氏十五度冷水後取出，體溫回升速度明顯快於未攝取者，顯示橙皮素對促進末梢血流具有實質作用。

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血脂與血壓的調節同樣受到研究關注。韋恩表示，橙皮素能降低壞膽固醇及三酸甘油脂，並同步提升好膽固醇；動物實驗數據更顯示，橙皮素對高血壓具有抑制效果，收縮壓最高可下降約八％。

動物實驗數據更顯示，橙皮素對高血壓具有抑制效果，收縮壓最高可下降約八％。（示意圖／AI生成圖）

骨骼保健與抗氧化再生亦是橙皮素的潛在功效。韋恩指出，在模擬更年期的動物實驗中，橙皮素對骨質疏鬆的抑制效果尤為顯著；此外，橙皮素還能協助已被氧化、喪失活性的維生素C還原再生，恢復其抗氧化能力。

張家銘則在臉書粉專進一步補充，橘子與柳橙的白色筋膜富含果膠、膳食纖維及橙皮苷、桔皮素、橙皮素、川陳皮素等多種植物化學物質，這些天然成分經研究證實能穩定血糖、降低膽固醇、對抗發炎並減少自由基傷害，同時促進血管修復與循環功能，並有助於改善腸道菌相與免疫力。

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