柳演錫《神與律師事務所》會通靈 宣布3月來台見粉

以《現在撥打的電話》、《機智醫生生活》、《浪漫醫生金師傅》累積不少粉絲，去年三月曾來台舉辦粉絲見面會的韓星柳演錫，新戲《神與律師事務所》3月起播出，為了替新戲造勢宣傳，柳演錫3月3日將來台出席記者會，也計劃邀請50位幸運粉絲一同參加見證歐巴風采。

由柳演錫、李絮主演的新戲《神與律師事務所》，劇情描述柳演錫化身能看見鬼魂的正義律師，被來自不同性格、性別與年齡的鬼魂輪流「附身」，攜手另一位菁英律師李絮，幫助還在世間游離的鬼魂洗刷冤屈。

韓劇《神與律師事務所》柳演錫化身能看見鬼魂的正義律師。（圖／Hami Video提供）

此次為了宣傳新劇，Hami Video提供50個幸運粉絲名額，只要於「Hami Video官方粉絲團」參加活動並完成指定任務，即有機會獲得「柳演錫來台暨開播記者會」入場資格，除了親臨現場目睹柳演錫帥氣身影，還有機會帶回驚喜小禮物。



