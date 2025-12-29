柳營八老爺滯洪池 動土

南市長黃偉哲、水利局長邱忠川、柳營區長劉發仲及民代出席柳營區八老爺滯洪池新建工程動土典禮。（記者李嘉祥攝）

▲南市長黃偉哲、水利局長邱忠川、柳營區長劉發仲及民代出席柳營區八老爺滯洪池新建工程動土典禮。（記者李嘉祥攝）

為改善柳營區八翁、士林里及周邊酪農區在颱風與豪雨期間淹水問題，臺南市政府水利向水利署爭取補助推動「柳營區八老爺滯洪池新建工程」，昨（二十九）日舉行動土典禮，市長黃偉哲、水利局長邱忠川、柳營區長劉發仲及民代、里長均出席，祈願工程順利推動，降低淹水風險，打造兼具防洪、生態與親水功能的優質水環境。黃偉哲市長表示，柳營八翁地勢低窪且緊鄰急水溪，逢降雨易淹水，市府陸續完成滯洪池與抽水站後明顯改善，惟受限於古蹟因素既有滯洪池規模僅約一點七公頃，防洪效益受限；此次透過新工法擴增八公頃滯洪池，可大幅降低八翁社區淹水風險，提升地方整體防洪安全，也感謝水利署分擔大部分工程經費，未來會持續推動上游分洪工程，分散龜子港大排排水壓力，透過完善整體治水系統徹底改善水患問題。

邱忠川局長指出，柳營水患改善累計投入超過十一億元，陸續完成排水改善、防護工程、抽水站及滯洪池等建設，強化八老爺排水沿線周邊酪農區等低窪地區防洪能力；「柳營區八老爺滯洪池新建工程」總經費一點九億元，七千萬元工程費由中央補助、一點二億元用地費由中央與地方合作，預計明年十一月底完工。

邱忠川局長強調，新建滯洪池工程用地以協議價購方式取得，大幅縮短行政流程，完工後蓄洪量可提升至廿五萬噸，並同步擴充八老爺抽水站新增抽水機組，提升柳營防洪韌性，周邊也設置二二八七公尺的環池綠美化步道，營造防洪安全、生態保育與休憩機能兼顧的多元水環境。