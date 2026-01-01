柳營區元旦祈福大健走結合運動與宗教 五百人齊步走開心迎新年

柳營區公所舉辦元旦祈福大健走活動，結合運動與宗教吸引五百人參與，連民代也到場參與。（記者李嘉祥攝）

▲柳營區公所舉辦元旦祈福大健走活動，結合運動與宗教吸引五百人參與，連民代也到場參與。（記者李嘉祥攝）

為迎接2026年元旦，臺南市柳營區公所與柳營區中興社區發展協會及鹽水心理衛生中心於1日清晨於柳營代天院舉辦「2026元旦祈福大健走」活動，以「元旦走一走，整年橫著走」為口號，結合健走運動與宗教祈福，吸引約500位民眾參與，在清晨暖陽中揮別過去陰霾、迎向嶄新開始。

柳營元旦健走活動由代天院祈福儀式揭開序幕，柳營區長劉發仲帶領眾人祈求新的一年風調雨順、闔家平安，也為歷經丹娜絲風災的鄉親注入安定人心的力量；隨後由社區帶動暖身操，透過簡單動作舒展筋骨、暖身活絡，為健走活動做好準備，現場氣氛熱絡。

健走活動分為6公里「勇士挑戰組」及3公里「闔家歡樂組」雙路線，沿途可欣賞柳營田園風光與社區景致，並設置完善補給站及醫護支援，讓各年齡層都能安心參與；主會場亦舉辦嘉年華活動，「柳營好聲音」卡啦OK歡唱熱鬧非凡，親子闖關遊戲笑聲不斷，政令宣導攤位也吸引不少民眾駐足了解，展現社區活力與凝聚力。活動在壓軸摸彩與歡樂氣氛中圓滿落幕。

劉發仲區長期盼透過元旦健走與祈福活動鼓勵全民培養運動習慣，也希望陪伴鄉親在災後復原路上，一起走向健康、走向希望；他也感謝南市衛生局、民政局指導，中興社區發展協會、鹽水心理衛生中心、柳營農會、代天院、衛生所及所有志工夥伴參與，成就此場兼具健康、祈福與溫度的活動，陪伴柳營鄉親用健康身心迎接新的一年。