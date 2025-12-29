柳營區八老爺滯洪池擴建工程開工祈福 打造防洪、生態、親水共榮環境

柳營區八老爺滯洪池擴建工程開工動土，打造防洪、生態、親水共榮環境。（記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶／柳營報導

改善柳營區八翁、士林里及周邊酪農區，在颱風及豪雨來襲時屢遭淹水問題，南市水利局向水利署爭取補助，推動「柳營區八老爺滯洪池擴建工程」，在第一期滯洪池旁，擴增滯洪洪面積八公頃，一、二期滯洪池面積達九點七公頃、蓄洪量達二十五萬噸，加上同步施工中的八老爺抽水站擴充抽水機組，提升整體滯洪與排水能力。

八老爺滯洪池擴建工程開工祈福典禮，包括市長黃偉哲、經濟部水利署、地方民代、里長與在地居民參與，祈求工程順利推動，盼完工後有效減輕淹水風險，打造防洪、生態、親水的優質水環境。

廣告 廣告

黃偉哲說，柳營區八翁地區地勢低窪且緊鄰急水溪，每逢降雨易發生淹水情形；市府陸續完成滯洪池與抽水站等治水設施後，淹水狀況已明顯改善，既有滯洪池規模僅約一點七公頃，防洪效益有限制；此次透過新工法擴增滯洪池面積八公頃，將可大幅降低八翁社區的淹水風險，提升整體防洪安全；未來市府將持續推動上游分洪工程，期盼透過完善整體治水系統，徹底改善水患問題。

柳營區八老爺滯洪池擴建工程，在第一期滯洪池旁，將推動第二期八公頃的滯洪池工程。（記者陳佳伶攝）

水利局長邱忠川說，第一期工程設置八老爺抽水站和滯洪池，施工過程中碰到文化遺址，第一期滯洪池面積僅一點七公頃、蓄洪量三萬噸，第二期滯洪池面積八公頃；一、二期滯洪池累計蓄洪量達二十五萬噸，減輕八翁淹水問題；後續並向水利署爭取設八老爺排水分洪道、經費近四億元，以徹底解決柳營區淹水問題。

水利局表示，「柳營區八老爺滯洪池擴建工程」總經費一點九億元，包含工程費七千萬元及用地費一點二億元，該工程預計明年十一月二十一日完工。

市長黃偉哲說，透過擴增滯洪池面積八公頃，將可大幅降低八翁社區的淹水風險，提升整體防洪安全。（記者陳佳伶攝）

這次並同步擴充八老爺抽水站，新增二cms抽水機組，使總抽水量提升至八cms，有效強化整體滯洪與排水能力，提升柳營地區因應極端降雨的防洪韌性；配合周邊開闢綠美化環池步道二千二百八十七公尺，營造兼具防洪安全、生態友善及親水等多功能優質環境。

水利局指出，市府重視柳營地區的水患改善，累計已投入超過十一億元，陸續完成排水改善、防護工程、抽水站及滯洪池等建設，降低淹水風險。