柳營區公所展開春安慰問 感謝警消和清潔隊、巡守隊辛勞

柳營區長劉發仲（左五）和公所團隊，以及民代服務處，走訪柳營分駐所等地，展開春安慰問。（柳營公所提供）

記者陳佳伶／柳營報導

感謝第一線守護地方治安與公共安全的警消人員、守望相助巡守隊隊員在春安工作中的辛勞，柳營區長劉發仲十日走訪柳營分駐所、柳營消防隊、清潔隊以及中興和篤農社區的守望相助巡守隊，致贈慰問品並致上最高敬意。

柳營區長劉發仲率領公所團隊展開春安慰問行程，向警消人員、巡守隊員致意，感謝基層人員全年無休的辛勞。

劉發仲表示，春節期間是治安、交通與救災勤務最繁忙的時刻，公所透過實際行動傳遞社會關懷，希望讓第一線的執勤人員感受到地方的全力支持。

警政、消防、守望相助巡守隊及全年辛勤投入環境清潔與垃圾清運工作的清潔隊人員，是維護地方的無名英雄，藉由春安慰問來感謝他們無私奉獻，守護社區治安與交通安全的用心，讓民眾能夠安心迎接農曆新年到來。