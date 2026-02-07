柳營區公所新春揮毫結合寒冬送暖 將新春祝福化為行動照顧弱勢家戶

柳營區公所新春揮毫活動結合寒冬送暖，匯聚各方愛心單位，將新春祝福化為行動，照顧在地弱勢家戶。（記者李嘉祥攝）

農曆新年腳步漸近，臺南市柳營區公所7日於柳營代天院舉辦「2026旺馬奔騰揮毫迎新春暨寒冬送暖關懷弱勢活動」，除邀請書法名家何連成教授、劉博文副教授、林杏嬌老師及曾華翊老師現場揮毫為民眾書寫象徵吉祥如意的新春春聯，台昌樹脂企業、柳營明聖宮愛心會、生麗公司及東海鯉魚宮等善心廠商與團體也共同捐助近50萬元禮金及物資，為185戶弱勢家戶送上關懷，將新春祝福化為具體行動。

柳營國中以深具地方特色的「柳營王醮出瑞獅」揭開活動序幕，欣榮幼兒園接力直排輪表演，華一幼兒園則帶來太鼓及新年律動，展現孩童青春活力與童真趣味，屈公所也邀街頭藝人氣球小號手阿任以氣球造型互動表演與大小朋友同樂，營造歡樂溫馨的迎春氣氛。

活動現場也提供限量七字春聯免費索取，並安排單字春聯DIY體驗，讓民眾動手書寫與拓印，感受傳統書法藝術之美，同時也結合「寒冬送暖關懷弱勢」主題；市長黃偉哲牽手劉育菁老師、柳營區長劉發仲向鄉親送上新春祝福，祝賀大家新的一年「金馬伍吉」、「馬到成功」。劉育菁老師也肯定柳營區公所結合傳統文化、藝文展演與公益關懷，讓年節祝福更具溫度與意義。

劉發仲區長表示，柳營揮毫迎新春活動除延續春節書寫春聯的文化傳統，更結合寒冬送暖公益精神，讓年節祝福轉化為實際關懷，送到需要的家庭手中，感謝柳營代天院提供場地與廟方志工熱心協助，以及書法老師、表演單位、街頭藝人及各贊助單位鼎力支持，攜手推動在地藝文發展與社會關懷；柳營區內景點眾多，也歡迎春節期間走訪柳營，感受在地濃厚的人情味與年節氛圍。