柳營區公所柳牛歡喜聖誕樹點燈 三大場域打造光影藝術慶典

柳營區長劉發仲與議員及地方眾人一起點亮區公所廣場高達8米的柳牛歡喜聖誕樹主燈，為光影藝術盛事揭開序幕。（記者李嘉祥攝）

迎接聖誕佳節，柳營區公所於平安夜晚間舉辦光影藝術展點燈儀式，區長劉發仲與議員及地方眾人一起點亮位於區公所廣場高達8米的「柳牛歡喜」聖誕樹主燈，為年度光影藝術盛事揭開序幕，璀璨燈光象徵祝福與希望，也為地方增添滿滿節慶氣息。

柳營區公所今年以「柳牛歡喜」為主題於區公所廣場設置聖誕燈飾，主燈聖誕樹高達8米，底座以圓形可愛乳牛造型呈現，極具視覺焦點，夜間點燈後營造溫暖夢幻的節慶氛圍，樹頂更融入柳營地景風車意象，巧妙結合地方文化與聖誕元素，即日起連續展至115年3月8日，與「乳香公園」及「柳營路一段與義士路五段路口」三大場域同步展出，每晚5時30起亮燈至晚間10時，打造專屬柳營的特色光影藝術展慶典。

柳營區長劉發仲表示，柳營光影藝術展從臺南400延伸至今，希望透過燈光藝術為地方帶來溫暖與幸福；為迎接馬年的到來，今年光影藝術結合柳營代表性的乳牛意象與馬年元素，打造可愛又歡樂的「柳牛歡喜」，燈光設計融合柳營在地特色，包括「牛乳之鄉」酪農文化、「德元埤荷蘭村」風車地景，以及名列「南瀛八景」的太康綠色隧道，透過金色、白色、桃紅色與藍色光影交織，展現豐富層次的視覺饗宴。

劉發仲區長指出，今年歷經丹娜絲颱風重創，感謝各界在風災期間公私齊力協助復原，此次光影藝術展也融入「家園重生、柳營璀璨．光芒萬丈、共創輝煌」的象徵意涵，在平安夜點亮希望與祝福，歡迎全國民眾走進柳營，感受最溫暖動人的光影藝術盛事。