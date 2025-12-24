柳營區公所辦丹娜絲風災感恩餐會 感謝公私部門攜手為災民重建家園

柳營區公所辦丹娜絲風災感恩餐會，區長劉發仲頒贈感謝狀給協助重建的公私部門團隊，感謝攜手市府與區公所為災民重建家園。（記者李嘉祥攝）

今年7月丹娜絲颱風重創南臺灣，臺南市柳營區轄內亦遭受嚴重衝擊，歷經近5個月公私協力，災情逐漸復原，柳營區公所24日特舉辦「丹娜絲風災家園復原感恩餐會」，區長劉發仲頒贈感謝狀給協助重建的公私部門團隊，並代表黃偉哲市長及柳營鄉親向所有在災後伸出援手的夥伴致上最深敬意。

劉發仲區長表示，地震發生後，區公所第一時間動員各災防單位全力投入救災、清理與復原工作，並結合各里里長、在地民意代表、寺廟、企業及民間團體資源，協助災民與弱勢家庭度過難關，攜手推動災後家園重建。

劉發仲區長指出，因風災損毀房屋數量多，行政院雲嘉南前進指揮所統籌指揮，由經濟部水利署、第六河川分署攜手臺南市政府與柳營區公所組成災後修繕專案團隊，號召優良廠商與工班投入重建行列，並為弱勢戶提供無償屋頂修繕，展現中央與地方攜手合作的強大能量。

劉發仲區長強調，災後重建的不只是屋頂與房舍，更是人心與信念；風雨過後，留下的是滿滿的溫暖與希望，感謝中央與市府支持，以及各界廠商、團體義不容辭投入協助，讓社區逐步恢復生機與希望。