柳營區公所「元旦祈福大健走」 吸引民眾熱情參與

柳營區公所舉辦「元旦祈福大健走」活動，出發前一起做暖身操。（柳營公所提供）

記者陳佳伶／柳營報導

迎接2026年元旦，柳營區公所、柳營中興社區發展協會、鹽水心理衛生中心，一日在柳營代天院前舉辦「元旦祈福大健走」活動，結合健走運動與宗教祈福，吸引鄉親熱情參與，柳營消防分隊也前往設攤宣導如何防火、防災。

柳營元旦祈福大健走活動，由代天院祈福儀式揭開序幕，祈求新的一年風調雨順、闔家平安，也為歷經丹娜絲風災的鄉親注入安定的力量；社區帶動暖身操，帶領民眾舒展筋骨、暖身活絡，為健走做好準備。

健走分成六公里的「勇士挑戰組」、三公里的「闔家歡樂組」不同路線，沿途可欣賞田園風光與社區景致，並為民眾設置補給站及醫護支援，讓各年齡層都能安心參與。

主會場推出「柳營好聲音」卡啦OK歡唱，結合親子闖關，現場歡笑聲不斷，政令宣導攤位吸引不少民眾駐足了解，展現社區活力與凝聚力。

柳營區長劉發仲表示，透過元旦健走與祈福活動，鼓勵鄉親培養運動習慣，也希望陪伴鄉親在災後復原路上，一起走向健康、走向希望。

柳營消防分隊也前往設攤宣導，內容包括防範一氧化碳中毒、防火、用電安全、住警器安裝等。

柳營消防分隊前往現場設攤宣導，提醒居家要安裝住警器、使用瓦斯器具要和戶外有良好通風，避免一氧化碳中毒。（柳營消防分隊提供）

最近各地氣溫偏低，洗澡時將門窗緊閉致環境不通風，加上燃氣熱水器安裝不正確，瓦斯燃燒不完全產生一氧化碳，常在不知不覺的情況下造成人員中毒，人體吸入一氧化碳後，有頭痛、噁心、暈眩、昏迷等症狀，甚至導致死亡。

消防分隊提醒民眾，安裝熱水器要選有CNS檢驗合格的產品，要依通風條件選擇正確型式熱水器，要由合格承裝業技術士安裝、定期檢修或汰換熱水器等。