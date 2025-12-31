柳營太康有機農業專區打造成為智慧農業示範場域

記者陳佳伶／新營報導

柳營區太康有機農業專區是全國第一座公辦有機專區，面對極端氣候、缺工挑戰，輔導經營業者溫網室重建，提升為結構型鋼骨塑膠布溫網室，並建置一貫化自動化農機生產設備，減少農業所需勞動力、提升生產效能，希望打造成為一處智慧農業示範場域。

農業局說，自九十七年規劃成立迄今的太康有機農業專區，一直在轉型調整與進步，一一二年底已建構全台專屬有機農產品冷鏈物流體系，面對極端氣候和缺工的挑戰，今年輔導經營業者溫網室設施重建提升為結構型鋼骨塑膠布溫網室，較傳統型溫網室設施更強固。

導入智慧型遠端環境控制系統，自動執行農作物給水、環境降溫等養護作業，輔助病蟲害即時導入防治策略，提升設施栽培管理精準度及穩定性，降低人為操作誤差。

農業局長李芳林說，丹娜絲颱風造成嘉南等地農業損失慘重，尤其以溫網室設施毀損最嚴重，農業局輔導農民申辦溫網室設施重建二百零一件，面積四十二點五九公頃；這次災後許多農民陸續轉型為結構型溫網室設施，更為穩固也符合農業生產的需求。

台南區農業改良場團隊並輔導太康有機農業專區建置一貫化自動化農機生產設備，包含自動化育苗生產線、機械化整地整型設備、蔬菜移植機及遙控噴藥機等，從育苗至栽培管理的田間作業過程，減少農業所需勞動力，提升生產效能。

在太康有機農業專區經營短期蔬菜的業者賴東卿、賴策方父子，在災後積極投入場域重建，賴東卿積極引進，引領有機農業的升級與轉型，他說，這次災後重建農糧署提高設施補助額度至八成，減少農民負擔，可儘速復建重新投入生產。

賴策方說，該農場面積三點二公頃，透過自動化育苗、機械化整地整型、蔬菜移植機及遙控噴藥機，由過去十四人投入才能生產，目前人力可縮減為六人就可完成，讓智慧、生產及永續農業兼具，展現農業韌性，歡迎農民來交流，讓台灣農業更進步。