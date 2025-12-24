柳營奇美聖誕來闖關 邀民眾穿聖誕裝學知識 歡樂滿滿又健康

柳營奇美醫院舉辦聖誕來闖關活動，邀民眾穿著聖誕玩遊戲學知識，歡樂滿滿又健康。（記者李嘉祥攝）

▲柳營奇美醫院舉辦聖誕來闖關活動，邀民眾穿著聖誕玩遊戲學知識，歡樂滿滿又健康。（記者李嘉祥攝）

歲末象徵溫馨與感恩聖誕節即將來臨，柳營奇美醫院特於醫院大廳舉辦「聖誕來闖關．健康樂滿滿」活動，邀民眾與醫護人員裝扮成聖誕老公公、麋鹿、雪人，以活潑逗趣造型為現場增添趣味，活動中也結合衛教闖關互動遊戲，拉近民眾對醫療議題的距離感，提升自我健康識能，吸引逾300位民眾與同仁熱情參與，到處洋溢著聖誕節慶歡笑聲。

柳營奇美醫院院長周偉倪表示，現場精心規劃多個互動關卡，民眾完成各項挑戰可獲得小禮物，醫療團隊也化身聖誕小小關主，耐心解說專業知識，讓原本嚴肅的醫療議題變得親切易懂，除展現聖誕節慶氣氛，也透過遊戲、問答與實境示範提升病人與家屬對自身就醫權益與健康識能；參與民眾認同透過闖關方式學習健康資訊不但加深記憶，也更加願意主動了解自身與家人的醫療需求。

柳營奇美醫院指出，互動關卡著重三大重要健康議題，包括預立醫療照護諮商、用藥安全及營養衛教，透過互動關卡與專業解說，協助民眾認識預立醫療照護的重要性與相關流程，鼓勵及早表達自身醫療意願，同時也加強正確用藥觀念，提醒民眾遵循醫囑、降低錯誤使用藥物造成危害的風險；營養衛教則引導民眾建立均衡飲食習慣，尤其在辨識糖份的攝取量，為健康打下穩固基礎。

周偉倪院長期盼透過節慶活動，將健康照護向前延伸到日常生活，讓民眾在歡樂互動中建立正確的健康觀念與自我照護意識，陪伴大家在歲末年終之際重新檢視自身與家人的健康需求，為新的一年準備的健康能量，迎接嶄新的開始。