柳營奇美醫攜手樹谷農場辦動物麻吉課程 療癒長輩身心靈

▲柳營奇美醫院攜手樹谷農場辦動物麻吉課程，院長周偉倪、護理部長蕭素秋將小小動物療癒師帶進醫院，為奇憶學堂柳營班長輩帶來心靈療癒能量。（記者李嘉祥攝）

為打造更友善失智照護環境，柳營奇美醫院失智共照中心與樹谷農場合作規劃「小小動物療癒師 動物麻吉GO」課程，並於醫院生活大樓前廣場舉行，邀奇憶學堂柳營班長輩走出熟悉教室親近大自然與動物，豐富日常學習體驗；柳營奇美醫院院長周偉倪、護理部長蕭素秋等醫護人員以及樹谷農場場長王米玲陪伴長輩近距離接觸溫馴可愛的小動物，期透過「人氣療癒師」陪伴與互動，為長輩身心靈帶來溫暖及療癒能量。

樹谷農場動物療癒車載滿各種小動物依序出場，兔子在草地上蹦跳、刺蝟慢慢探出小腦袋、小羊悠閒咀嚼草料，小守宮跟象龜靜靜爬行，宛如迷你動物園，長輩在工作人員引導下近距離觀察、輕撫、餵食與陪伴，氣氛溫馨而放鬆，醫護人員也鼓勵長輩主動表達感受及與身邊的人分享過往回憶，透過情感連結喚起長輩記憶。

周偉倪院長表示，失智照護不僅是醫療介入，更需要從情感與生活層面給予支持；根據多項研究顯示，動物輔助療癒可透過感官刺激與情感互動，有助於延緩失智症的認知退化，並改善情緒穩定度、專注力與社交參與；看見長輩與動物間自然且有趣互動，並主動與護理師及農場工作人員交流、提問，顯示動物療癒不僅帶來情緒上的放鬆，也促進主動參與與表達。

周偉倪院長指出，柳營奇美醫院以「全人醫療」為核心，結合多元資源與創新照護模式，讓失智照護不僅止於醫療，更延伸至情感陪伴與生活品質提升，未來也會持續規劃多元療癒活動，陪伴長輩在安心及溫馨的環境中，找回笑容、自信與生活品質。