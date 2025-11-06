柳營奇美醫療團隊與衛福部新營醫院簽署合作意象書 強強聯手共推醫療照護
▲柳營奇美醫院院長周偉倪率醫療團隊與衛福部新營醫院莊毓民等簽署合作意象書，強強聯手共推醫療照護。（記者李嘉祥攝）
為深化醫療合作並提升病人照護品質，柳營奇美醫院院長周偉倪特率領醫療團隊至衛生福利部新營醫院進行醫療交流，包括行政副院長張修維、教學副院長顧博明、加護醫學部長陳欽明、外科部長蔡宗志及急診部長王思進等均出席，雙方除就臨床支援、轉診服務及教育訓練等議題進行深入討論，並簽署醫療合作意向書，將進行醫療資源共享與臨床協作，攜手共推醫療照護，打造區域整合醫療新典範。
雙方經過討論後達成多項合作共識，柳營奇美乳房外科醫師將支援新營醫院門診，建立順暢就醫通路，確保乳癌病患能持續接受完善治療與照護；新營醫院洗腎室擴床計畫中，雙方也建立協調機制，促進洗腎病人雙向交流，提升治療品質與穩定性，同時強化雙向轉診服務，涵蓋心導管檢查和洗腎造廔血管阻塞處理等，提升治療連續性與病人安全，並推動醫療人員專業教育訓練與人力培育交流，持續提升雙院臨床技能和管理能力；另也建立精神科病人轉銜合作模式，急性精神科病患於病情穩定後能順利轉入新營醫院慢性病房接受後續照護，保障治療連續與效果。
柳營奇美醫院周偉倪院長表示，此次合作是推動區域醫療資源整合的重要里程碑，期藉由專業交流與合作，能提升病人照護品質並擴大醫療服務能量。
新營醫院莊毓民院長出，此次交流不僅加強兩院間專業互動，也為未來合作鋪設堅實基礎，期待藉由不斷的合作與創新，讓區域民眾享有更優質、便捷的醫療照護，提升整體社區健康福祉。
其他人也在看
遠距醫療進入矯正機關 彰濱秀傳打造數位健康新典範
為響應衛福部推動遠距醫療政策，彰濱秀傳紀念醫院依據修正後《通訊診察治療辦法》，率先在台灣西部設立矯正機關通訊診療門診，成為全台西部首家啟動此服務的醫療院所，象徵醫療科技與公共衛生結合邁入新里程，展現對醫療平權與人道關懷的實踐。目前服務對象包括彰化監獄、彰化看守所及勵志中學學生，初期開設皮膚科與精神科，針對矯正機關內需求高且需持續照護的疾病提供診療。遠距醫療可減少外出就醫所需的人力調度與安全風險，並確保收容人能即時獲得專業照護。中央健康保險署中區業務組劉上惠副組長日前率隊至院內視察，肯定彰濱秀傳落實遠距醫療政策、完善矯正機關健康照護的努力。視察中，彰化監獄、看守所與勵志中學代表透過視訊參與，由遠距照護中心陳家慶主任簡報，皮膚科黃星瑋醫師示範診療測試，展現系統即時互動與臨床應用的可行性。院長黃信彰表示，通訊診療不僅是科技進步，更是醫療平權的實踐。過去矯正機關外出就醫需動員多名警衛與醫護人員，增加行政與安全負擔，如今透過遠距平台，醫師可即時提供診斷與健康管理，讓收容人獲得連續性照護，同時維護醫療品質與機關安全。黃院長強調，秀傳醫療體系長期深耕公共衛生，此次導入遠距診療以人本關懷為核心，結合數台灣好新聞 ・ 22 小時前
「台灣智慧醫療學校」11月上線 衛福部推動跨域醫療人才養成
[Newtalk新聞] 為因應醫療數位轉型需求並縮短臨床與科技之間的專業落差，國內首個專為醫療領域量身打造的線上教育平台「台灣智慧醫療學校」將於11月19日正式上線。平台由衛福部資訊處主導，聚焦醫療資安、醫療大數據、醫療AI與醫療資訊四大核心領域，目標在於系統性培養跨域醫療資訊長（CMIO）及相關專業人才，補足國內數位醫療推動時的斷層與訓練空缺。 衛福部表示，隨著資訊科技快速發展，人工智慧已成為醫療服務的重要驅動力，未來醫療模式不僅受科技影響，甚至將由軟體決定醫療流程，然而臨床與工程領域存在知識落差，使醫院數位轉型進度受阻。參照歐美醫院普遍設立CMIO，由熟悉臨床與資訊的醫師領導醫療數位工程，衛福部因此推動跨領域人才訓練，建立標準化教育體系。 衛福部說明，「台灣智慧醫療學校」課程設計分為必修與選修兩大類，12堂必修課程中，一半邀請國際專家授課，另一半由國內學者與政策制定者講授，強化知識面向與實務結合。選修課程涵蓋國際研討會、大師講座等議題，並設有不定期線上研討會，讓學員與講師進行即時交流。 衛福部資訊處處長李建璋指出，參照國外制度，CMIO職務已細分為四大專業領域，包括負責醫療資訊安全新頭殼 ・ 1 天前
柳營奇美醫院與中華醫事科大 開創醫療教育合作新典範
為解決社會少子化與醫療現場護理人力短缺雙重挑戰，柳營奇美醫院副院長黃文聰與中華醫事科技大學校長李碧娥共同簽署「臨床就學兼就業共融培育計畫」，結合學術進修與臨床實務，讓學子可先進入臨床工作同時並取得學歷，打造兼顧學習、工作與生活平衡的友善模式，開創台灣地區醫療教育合作新典範。黃文聰副院長表示，近年台灣醫療人力缺口嚴重，護理與醫技專業面臨極大壓力，深知需從教育端著手；該院與中華醫事科大合作推動臨床就學兼就業共融培育計畫可穩定醫療量能，並提供青年兼顧學業與工作的道路，從而願意留在臨床、服務病人，建立留才、育才、愛才支持系統，除回應教育部「先就業、後進修」政策及實際落實衛福部「穩定護理人力、留才育才」目標。柳奇護理部長蕭素秋說，醫療現場工作節奏緊湊，護理人員往往難以兼顧進修與家庭 ...台灣新生報 ・ 21 小時前
非主動提吳音寧？謝龍介揭背後恐有報恩內幕
[NOWnews今日新聞]台灣肥料公司近日原傳出由吳音寧出任董事長，引輿論炸鍋，台肥董事會後續於4日決議由張滄郎接任董座。對此，國民黨立委謝龍介昨（5）日直言，吳音寧恐怕不是總統賴清德主動提的，很多事...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
推動事故安全官制度 內政部：提升消防人員執勤安全
內政部今（6）日部務會報安排消防署報告「事故安全官訓練情形及後續辦理方向」。部長劉世芳表示，近期國內發生多起消防人員殉職案件，讓社會大眾相當痛心，內政部為全面提升消防人員的工作安全與健康保障，將於明年全面推動各縣市設立事故安全官，持續強化事故現場安全教育訓練並規劃國外進修機會，強化消防人員對危害辨識、自保技能與風險意識，全面提升現場救災安全管理能力，提升消防人員執勤安全。中時新聞網 ・ 21 小時前
「投資台灣三大方案」逾半未完成 監察院：經濟部、國發基金須檢討
監委賴振昌、蕭自佑、王幼玲表示，經濟部已核定之投資台灣三大方案，截至113年底，投資計畫合計1,619件，金額合計達2兆4,556億元；且已有801家廠商完成投資，投資金額達1兆880億元，實際聘用勞工已達243,358人，尚具一定成效。監委提到，然仍有高達739家廠商，因COVID-19疫情...CTWANT ・ 20 小時前
穀賤傷農！希臘碎米創造新收入
傳統希臘婚禮上，必須向新婚夫婦拋撒大米，秉持著物盡其用的精神，希臘北部有農會將收割或加工過程中受損，原本要被丟棄的碎米，重新包裝，定位為婚禮祝福專用，減少了糧食浪費，也讓碎米發揮剩餘價值。 走出教...大愛電視 ・ 23 小時前
得淋巴癌又被確診肝癌 肝動脈灌注化療縮腫瘤
新竹臺大分院收治一名六十三歲男性，先是得了淋巴癌，而後在治療期間又發現肝腫瘤，確診肝癌。經醫療團隊與病人充分討論後，安排進行鎖骨下導管置放於肝動脈灌注化療，歷經兩次療程腫瘤明顯縮小。新竹臺大分院影像醫學部游加樂醫師昨（六）日表示，肝動脈內灌注化療（HAIC）技術近年在台灣逐漸興起，已成為無法接受根治性手術或栓塞術的中晚期肝癌病人的重要治療選項之一。肝動脈內灌注化療（HAIC）減少副作用。游加樂醫師說明，HAIC技術的原理在於通過置放管路，將化療藥物直接送入肝動脈，使藥物高濃度集中於肝臟腫瘤細胞，能達到比傳統靜脈全身化療更高的治療效果。由於藥物集中於肝臟，病人全身性的副作用會大幅降低，與全身化療相比，治療過程中的不適與併發症也明顯減少。然而，傳統的HAIC技術需通過鼠蹊部插 ...台灣新生報 ・ 21 小時前
1歲以上寶寶可喝鮮乳 含乳鐵蛋白、免疫球蛋白強化保護力
鮮乳是孩童發展階段不可或缺的營養來源，但許多家長對於如何正確給寶寶飲用鮮乳存有疑問。巫漢盟醫師在其臉書粉專「阿包醫生陪你養寶包－小兒科巫漢盟醫師」發文，針對家長常見的鮮乳問題提供專業建議。他表示，孩童滿一歲後即可開始飲用鮮奶，特別推薦含有乳鐵蛋白和免疫球蛋白的鮮乳，這些成分能銜接母乳的營養，強化寶寶的保護力。中天新聞網 ・ 1 天前
馬水龍逝世10週年 陳中申再現經典「梆笛協奏曲」
（中央社記者趙靜瑜台北6日電）紀念台灣作曲家馬水龍逝世10週年，國立台灣交響樂團（NTSO）將推出他的名作「梆笛協奏曲」，邀請1981年首演者笛子演奏家陳中申再度登台，再現經典。中央社 ・ 22 小時前
補充保費爭議延燒 健康經濟學專家：正視健保財務缺口
補充保費爭議延燒，衛福部長石崇良今（6日）親上火線，表示將研究如何讓小資族保有小確幸。健康經濟學專家提醒，台灣自費醫療越來越多，代表需要更多健康資源的投入，衛福部的主張合理，是為解決「拆單」的公平性問題；消基會則表示，補充保費對健保財務仍是杯水車薪，呼籲將政府負擔比率提高、將菸捐70％還回健保，並考慮收酒捐，再有不足，只能將健保費率上限適度提高。中時新聞網 ・ 1 天前
南方澳進安宮媽祖聖物遭竊 警速逮雙嫌
宜蘭縣南方澳進安宮「寶石珊瑚媽祖」聖物遭竊於十一月五日凌晨獲報，宜蘭縣警局蘇澳分局火速追緝雙嫌落網，已於昨（六）日宣布追回千萬珠寶，全案偵破。南方澳進安宮廟媽祖神像所佩戴之金牌及珊瑚串鍊等佩件遭竊，經廟方預估遭竊財損金額達新臺幣千萬元以上。全案依刑法加重竊盜罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。南方澳進安宮「寶石珊瑚媽祖」聖物遭竊案發後，迅即由縣警局刑事警察大隊成立專案小組並報請臺灣宜蘭地檢署指揮，積極擴大偵辦，經過濾比對監視器鎖定涉案車輛，並分析掌握二名陳姓犯嫌身分，乃兵分多路追緝。復於同五日晚間，在台北市及台中市分別拘提該案竊嫌到案，並起獲失竊之贓物，全案依刑法加重竊盜罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。蘇澳分局呼籲，法網恢恢疏而不漏，針對竊盜等不法行為，警方絕不寬貸，並全力偵破。南方澳進安宮 ...台灣新生報 ・ 20 小時前
為「賈伯斯病」患者請命！台灣治病貴四倍 劉建國籲健保補助救命藥物
11月10日是「國際神經內分泌腫瘤日」，今（7）日台灣神經內分泌腫瘤病友關懷協會在民進黨立委劉建國陪同下，於立法院召開記者會，期盼能提高社會大眾對「神經內分泌腫瘤（NET）」的認識，同時呼籲衛福部健保署儘速將新型治療藥物納入健保，減輕病友沉重負擔，避免台灣病友仍需跨海求醫的困境。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
只買湯需「+10元」！ 南機場夜市水餃店新規掀議
台北市 / 綜合報導 台北市熱鬧的南機場夜市，其中一條巷弄中，水餃店林立、堪稱一級戰區。不過，有一間的業者，在門口貼出只買酸辣湯要加10元的公告、引發熱議。有些人認為不太合理，另一派則認為好吃的話可以接受；對此，實際詢問老闆，他說客人習慣吃水餃要配湯，如果湯被買完、水餃容易賣不出去，才會新增規定。如果肚子餓得咕咕叫，或許能來上一盤水餃，一顆顆載浮載沉，等待時機成熟就能上岸，送到顧客口中，愛吃水餃的你，免不了再來碗酸辣湯，一大碗有豬血有豆腐，配料滿滿堪稱絕配，這間位在台北市南機場夜市裡的水餃店，常吸引饕客回訪不過，近期有網友熱議，發現店面公告，只買湯每碗要加10元，難道事有蹊蹺。民眾說：「不太合理，因為他也沒有在裡面吃啊，如果只有外帶的話應該是不需要加價吧，可能希望人家一起買水餃。」民眾說：「還是會體諒說，店家有他們的促銷手法跟考量，真的很喜歡這家口味的話，偶一為之覺得無所謂。」初次見面的消費者，頭上可能滿滿問號，但到底為何這麼做，業者也給出解釋，當事水餃業者說：「準備的材料都有限，那有些人都帶著鍋子來，一包大碗的，5、6碗，6、7碗，那到時候人家來吃水餃沒有湯啦，被包光啦，我說那湯買光了，那我水餃要賣給誰。」老闆說曾經有顧客，一口氣買走8大碗，湯被買光光客人也跑光光，才會祭出這項規定，雖然有人提出疑慮，不過業者明確公告，能否接受端看個人怎麼想。 原始連結華視影音 ・ 22 小時前
軌道救貓！15歲老貓松山車站落軌消失 飼主急求援
即時中心／林韋慈報導網友firesong1027日前在Threads上表示，自家15歲老貓在10月下旬於松山車站跳下鐵軌失蹤，她透過監視器追蹤，發現貓咪失蹤後數日都還出現在第二月台底及鐵軌周邊，但搜救過程卻因為台鐵行政效率而受到阻礙。民視 ・ 19 小時前
「豬」事大吉！明恢復運送豬隻 全國豬場訪視結果公布
即時中心／廖予瑄報導由於國內無新增其他非洲豬瘟確診案例，中央災害應變中心宣布，自明（7）日0時起，全國恢復豬隻拍賣、屠宰及屠體運輸。對此，防檢署也在今（6）日災害應變會議中說明全國豬場、化製場等之查訪及監測結果，並由畜牧司、環境部及經濟部等分別說明禁運禁宰後的產銷調節及補助措施、廚餘查核與肉攤消毒等辦理情形。民視 ・ 19 小時前
挑戰世界霹靂舞總決賽 台灣冠軍吳宇謙、許馥雅遠征日本東京
「霹靂舞界超級盃」的第22屆 Red Bull BC One世界總決賽，即將於11月9日於日本東京兩國國技館點燃戰火，本屆 Red Bull BC One 台灣大賽冠軍B-Boy Sprite (吳宇謙) 、B-Girl Sophia (許馥雅) 積極備戰，將與超過50位來自世界各地冠軍齊聚一堂，爭奪男女生前4強進決賽。太報 ・ 1 天前
桃園南門市場大火49攤商燒毀 市府研擬中繼與重建方案
有60年歷史桃園南門市場，昨（5）日晚間9時左右發生重大火警，造成49家公有攤商燒毀，損失相當慘重，有攤商無奈的說，所有生財器具一夕間全都沒了，這座市場在10月才完成消防安全工程驗收，初步研判，是外攤的攤商冰箱電線短路造成，詳細原因仍待調查，市府在盤點受災攤商後，將研擬評估中繼與重建方案。公視新聞網 ・ 21 小時前
立委林俊憲端營養午餐免費及週週二果二乳政策牛肉 讓學生吃飽學好更有競爭力
積極爭取爭取民進黨臺南市長初選提名的立委林俊憲持續端出政策牛肉，6日於服務處記者會，提出國中小營養午餐全面免費、「班班有牛奶」升級「二果二乳」等政策主張，希望讓每個孩子讀冊免錢、吃飯免錢、喝牛奶免錢，在學校能吃得飽、學得好、未來更有競爭力，打造教育福利最完整的臺南；南市副議長林志展及市議員朱正軒、黃肇輝、周嘉韋、郭鴻儀、李啟維、林依婷、沈震東等均出席力挺。林俊憲立委表示，南市6至15歲學生約13.3萬人，雖已全面免學雜費，但家長每月仍需負擔750至950元午餐費，一學期支出逾4000元，對許多家庭而言仍是負擔；推動午餐全面免費不僅能減輕家長壓力，更讓孩子健康成長、均衡飲食，臺南擁有全國比例最高、達94%的中央廚房供餐體系，能有效控制成本，具備實施的條件，他希望讓讓學校不只 ...台灣新生報 ・ 22 小時前
強化防災戰力！ 明年1.3萬替代役男將接受8小時無人機訓練
內政部今日部務會報安排替代役訓練及管理中心報告「培訓替代役師資精進作為」。部長劉世芳表示，在今年丹娜絲颱風及花蓮馬太鞍溪溢流災害，內政部啟動「替代役備役役男勤務召集」機制，支援災民住家環境清理、街道清潔、收容處所整備與服務、救濟物資整理等災區復原工作，迅...CTWANT ・ 19 小時前