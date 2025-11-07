柳營奇美醫辦國中校長健康醫療體驗營

台灣正面臨護理與醫事人力嚴重不足挑戰，為從教育端扎根培育醫療新血，柳營奇美醫院與敏惠醫護管理專科學校合作舉辦「國中校長健康醫療體驗營」，邀臺南溪南召集學校永康國中校長周憲章與溪北召集學校南新國中校長黃美芳率領校長團隊走入臨床現場，體驗醫療工作的專業與溫度，共商「教育×醫療」永續合作藍圖。

柳營奇美醫院團隊規劃二場專題講座及臨床參訪體驗，校長換上醫護裝備深入加護病房、急診室、手術室三大醫療場域，並參觀院區與智慧照護，從智慧管理系統到友善無障礙空間設計；壓軸座談由護理部長蕭素秋分享院內多項支持政策，包括彈性排班制度、臨床導師陪伴計畫、心理照護機制及AI智慧輔助照護系統等。

柳營奇美醫院副院長黃文聰表示，台灣邁入超高齡社會後醫療需求急速攀升，但護理人員流動率高，偏鄉或長照機構長期面臨人力短缺，且溪北地區醫療量能有限，為讓更多年輕人看到醫療工作價值與成就感，特攜手學校辦體驗營活動，希望從國中啟發，讓學生認識醫療使命，願意投入這條助人的路。

敏惠醫專校長孫逸民指出，技職教育目標不只是培育技術人員，學校長年與柳奇合作推動臨床教學與專業實習，強化學用接軌教育模式，培養學生具備臨床思維與照護能力，未來也會持續深化合作，發展「醫教共育×地方扎根」模式，包括校園醫療啟蒙課程、臨床導引與實習合作、在地留任獎勵機制及醫護志工與社區推廣，培養學生投入社區健康促進，深化公共衛生與服務精神。