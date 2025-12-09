柳營奇美醫辦抗癌有我關懷演唱會

每年全台約有九十二萬個家庭面對癌症挑戰與不安，為陪伴癌友走過辛苦旅程，柳營奇美醫院今年再度與癌症希望基金會合作，九日於醫院大廳舉辦「聽希望在唱歌抗癌有我一起」關懷演唱會，台語歌后曹雅雯、才女歌手黃嘉千及民歌天后于台煙等知名歌手接力演唱，透過音樂傳遞溫暖與力量，吸引逾二百名癌友及家屬與醫護人員到場聆聽，在歌聲中度過溫馨夜晚。

今年音樂會以「光與陪伴」為主題，讓癌友與家屬知道，無論何時，只要有需要，希望都在身旁；院長周偉倪及曹朝榮教授、血液腫瘤科主任林正耀、護理部長蕭素秋及藝人曹雅雯於演場會開始前，先與醫護人員與志工走訪病房，為住院癌友送上「對症下飯癌症治療飲食攻略」書籍及提供芳香療癒的擴香瓶，表達對病友的關心。

柳營奇美醫院血液腫瘤科曹朝榮特聘教授說，宣布罹患癌症那天就是抗戰煎熬的開始，漫長的治療過程常讓家屬及病人憂慮與不安，希望透過歲末關懷音樂會，為癌症病友在抗癌路上注入溫馨暖流，更有力量繼續向前行。

周偉倪院長表示，秉持全人照護初衷，今年第十八次與癌症希望基金會合作舉辦「聽希望在唱歌」關懷音樂會，期透過音樂療癒力量，從治療到心理支持，陪伴病人度過治療路，也凝聚醫療團隊能量，營造溫馨友善就醫場所，未來也會持續舉辦關懷音樂會、病友團體、衛教講座，結合公私部門、社區建立多面向的抗癌資源管道，為癌症病友及其家屬提供全方位支持。