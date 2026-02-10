柳營奇美醫院在安寧緩和病房舉辦「春聯拓印祝福傳遞」活動，住院病人在家屬陪伴下，在醫院也能提前感受年節氣氛。（醫院提供）

柳營奇美醫院十日在安寧緩和病房舉辦「春聯拓印祝福傳遞」活動，並邀請「狗醫師」加入，和病人親近互動，院方在歲末藉舉辦節慶活動，讓住院病人在家屬陪伴下，在醫院也能提前感受年節氣氛，和家人共創溫柔深刻回憶。

柳奇這場活動由醫護同仁、社工師與志工，分別帶領病人及家屬進行春聯拓印，從挑選字樣、刷墨到壓印成形，每個步驟都蘊含對新年的期待與對生命的珍惜，更紀錄與家人共度的珍貴時光。

現場也邀請「狗醫師」加入陪伴行列，由黃金獵犬MARU與吉娃娃MIMO走入病房，與病人親近互動；黃金獵犬MARU精心以舞獅造型亮相，增添年節趣味與喜氣，為現場帶來療癒能量與歡笑，為新年留下溫暖記憶。

「狗醫師」和病人親近互動，帶進滿滿療癒能量。（醫院提供）

參與活動的家屬分享，過去總以為安寧病房是氣氛沉重、冰冷的地方，實際參與後才發現，這是充滿理解與溫暖的地方。

醫護人員說，希望藉由傳統文化活動體驗，讓醫護團隊能傳遞祝福與陪伴，也展現安寧照護不只是醫療服務，更是對尊嚴、情感與生命價值的細膩守護，能讓病人暫時放下病痛，並在互動與創作過程中維持尊嚴感，回到熟悉的生活步調。

柳營奇美醫院說，安寧療護並非放棄治療，是以提升生活品質為核心，陪伴病人走過人生的重要階段；希望春聯拓印活動，讓更多民眾認識安寧照護的理念，理解「善終」與「善生」都重要，也鼓勵社會以更開放態度面對生命議題，守護尊嚴與愛的最後一哩路。