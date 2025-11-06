柳營奇美醫院畛中華醫事科大 開創醫療教育合作新典範

為解決社會少子化與醫療現場護理人力短缺雙重挑戰，柳營奇美醫院副院長黃文聰與中華醫事科技大學校長李碧娥共同簽署「臨床就學兼就業共融培育計畫」，結合學術進修與臨床實務，讓學子可先進入臨床工作同時並取得學歷，打造兼顧學習、工作與生活平衡的友善模式，開創台灣地區醫療教育合作新典範。

黃文聰副院長表示，近年台灣醫療人力缺口嚴重，護理與醫技專業面臨極大壓力，深知需從教育端著手；該院與中華醫事科大合作推動臨床就學兼就業共融培育計畫可穩定醫療量能，並提供青年兼顧學業與工作的道路，從而願意留在臨床、服務病人，建立留才、育才、愛才支持系統，除回應教育部「先就業、後進修」政策及實際落實衛福部「穩定護理人力、留才育才」目標。

廣告 廣告

柳奇護理部長蕭素秋說，醫療現場工作節奏緊湊，護理人員往往難以兼顧進修與家庭；共融培育計畫的核心理念為學用合一，從學中作、從作中學，工作時可同步在院修習學校課程，不僅能獲得專業學位，亦能透過臨床實務累積經驗，提升照護專業力；課程採部分公假進行，彈性排班調整課程時段，減輕通勤壓力，實現在職進修的可行性。

李碧娥校長指出，護理教育是知識的傳遞，更是人文關懷的實踐，若能將學習與實務結合，學生更能體會醫療本質與責任；學校與醫院的合作是攜手共育人才重要的一步，希望讓學生學得有方向、做得有信心，成為既具專業又具溫度的醫療人才，也能為醫療現場注入新血。