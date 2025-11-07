柳營奇美醫院舉辦「藥物濫用防制衛教中心」成果展

柳營奇美醫院「藥物濫用防制衛教中心」於一樓大廳舉辦成果發表會。（柳奇提供）

記者翁聖權／柳營報導

柳營奇美醫院「藥物濫用防制衛教中心」7日於大廳舉辦成果發表會，邀請計畫主持人紀雪雲教授等多位專家委員、台南市政府心理健康科技正吳秀琴及合作單位代表共同見證推動成果。在推動計畫期間共回收鎮靜安眠藥與藥物濫用防制問卷269份，結果顯示教育推動具明顯成效。

副院長張修維表示，柳奇醫院持續與社區攜手推動藥物濫用防制與正確用藥宣導，整合學校、企業及社區關懷據點等在地網絡，強化衛教推廣的廣度與深度。在正確用藥知識方面，3項安眠藥正確使用題目皆達顯著差異，如「補眠不超過1小時」正確率由39人增至60人。另「願意主動與醫師討論減藥」及「能找出失眠原因並改善」項目均有顯著提升，顯示衛教後學習成效明確，不僅改變知識，更啟發民眾積極參與自我健康管理與照護。

廣告 廣告

此外，反毒教育問卷117份資料顯示，學員在「避免菸酒使用」及「預防新興毒品」題目上皆達顯著進步，反映出教育介入有效提升防毒意識。

藥劑部部長陳憲煜表示，這項計畫以「提升正確用藥認知、培養自主睡眠管理能力」為核心，由「知識」走向「陪伴」的在地防制行動，並結合社區特性推展多元衛教策略。根據衛福部統計，我國每5位民眾就有1人使用鎮靜安眠藥，顯示此議題刻不容緩。該院在計畫中不僅深化教育宣導，更創新導入「深度陪伴」概念，將過去一次性的衛教講座延伸為連續性關懷模式，陪伴民眾與員工逐步學習非藥物助眠方法與正確用藥態度。