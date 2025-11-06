柳營奇美醫院、敏惠醫專合辦「國中校長健康醫療體驗營」，校長們換上醫護裝備，實地了解手術室無菌環境的重要性，與跨專業協作的精密流程。（院方提供）

少子化加上人口老化，台灣面臨護理與醫事人力嚴重不足的挑戰，為培育醫療新血，柳營奇美醫院、敏惠醫專六日合辦「國中校長健康醫療體驗營」，邀請溪南和溪北的校長團隊走入臨床現場，體驗醫療工作的專業與溫度，共商「教育和醫療」的永續合作藍圖。

柳營奇美醫院副院長黃文聰表示，台灣已進入超高齡社會，醫療需求急速攀升，該院深知醫療人力補給的迫切性，為讓更多年輕人看到醫療工作的價值與成就感，應由國中階段開始啟發，期讓學生認識醫療的使命，未來願意投入這條助人的路，成為守護家鄉健康的力量。

這場體驗營安排兩場專題講座，「精準醫療、健康促進」，以早期發現、個人化健康管理為核心，說明醫療科技如何助力健康促進與疾病預防；「中醫，從養生到防病」，結合傳統醫學智慧與現代醫學思維，強調預防保健的重要性。

臨床參訪體驗，讓校長們換上醫護裝備，前往加護病房，見證醫療團隊在高壓環境中守護生命的冷靜與堅毅；在急診室，體驗醫護人員在分秒必爭的情境中展現的專業與默契；在手術室，了解無菌環境的重要性與跨專業協作的精密流程。

敏惠醫專校長孫逸民指出，該校長年與柳奇合作推動臨床教學與專業實習，強化「學用接軌」的教育模式，此次體驗營感受到「醫護，是值得尊敬的一生志業，也讓人重新理解醫護工作的價值與光榮。」