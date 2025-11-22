柳營牛奶節德元埤荷蘭村登場 體驗道地酪農風情
記者陳佳伶／柳營報導
柳營牛奶節二十二日在德元埤荷蘭村登場，柳營公所以農產品市集、鮮乳品嘗、小乳牛飼育體驗，打造一場融合農業、觀光與親子同樂的乳香盛宴。
柳營區飼養乳牛一萬多頭，鮮乳產量約占全國六分之一，是國內鮮乳的重要供應基地，也是有名乳鄉，為推廣柳營在地乳業品牌與觀光特色，柳營公所和農會輪流舉辦柳營牛奶節；公所今年選在風光明媚的德元埤荷蘭村舉辦， 以「八翁酪農專業區」為主題核心，串聯柳營在地酪農產業精神，現場設有農特產品市集、鮮乳、優格、牛奶饅頭品嘗、彩繪DIY與牛奶小學堂有獎徵答，吸引不少大、小朋友參與；農業部專委陳右欣，市府農業局、經發局、觀旅局人員，以及市議員蔡育輝，李宗翰及沈家鳳等民代都出席，和現場民眾同樂。
現場提供「小乳牛飼育體驗」，不少親子近距離與小乳牛接觸、拿牧草餵食與拍照，體驗牧場生活的樂趣；一早還搭配「單車行」、「雙層觀光巴士導覽」遊程，帶領遊客漫遊柳營，感受農業、觀光與文化交融的魅力。
活動邀請士林、中興、重溪、太康、神農及果毅等社區成長教室帶來表演，展現柳營社區的凝聚力與創意能量；氣球藝術家「兔兔」與現場觀眾熱情互動，氣氛熱烈；「奶香音樂會」壓軸登場，悠揚樂聲為活動畫下完美句點。
柳營區長劉發仲表示，柳營致力推動酪農產業升級與品牌形象，舉辦柳營牛奶節不僅是推廣柳營鮮乳的重要平台，也希望讓民眾從體驗中，了解酪農的辛勤與用心；柳營鮮奶是地方重要產業與情感的象徵，透過牛奶節活動，讓大家感受乳香，體驗最道地的柳營風情，也鼓勵多到柳營小旅行。
