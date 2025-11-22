柳營牛奶節 乳香飄揚

柳營牛奶節德元埤荷蘭村登場，柳營區長劉發仲等為單車行系列活動揭幕，歡迎親子體驗道地酪農風情。（記者李嘉祥攝）

一年一度「柳營牛奶節」廿二日於德元埤荷蘭村登場，現場有農特產品市集、鮮乳品嚐、彩繪手作與牛奶小學堂有獎徵答，讓大小朋友在遊樂中了解乳品生產的專業與價值，另「乳牛互動飼育體驗」讓民眾近距離與乳牛接觸、餵食與拍照，體驗牧場生活樂趣，因適逢週末，吸引大批親子參加。

柳營區以酪農產業出名，被譽為「牛乳之鄉」，為推廣柳營鮮乳產地形象與酪農文化，柳營區公所每年舉辦牛奶節活動行銷；今年以「八翁酪農專業區」為主題核心，濃濃乳香結合德元埤荷蘭村異國湖景及自然景觀，打造融合農業、觀光與親子同樂的乳香盛宴。

柳營士林、中興、重溪、太康、神農及果毅等社區成長教室精采表演展現柳營社區的凝聚力與創意；氣球藝術家兔兔與現場觀眾熱情互動；農業部專門委員陳右欣、柳營農會總幹事蔡嘉浤、南市觀旅局專委員丁玲琍、經發局科長徐慶文、農業局專委吳俊傑及議員均出席；壓軸登場的「奶香音樂會」由復刻樂團獻唱，以悠揚樂聲為活動畫下圓滿句點。

柳營區長劉發仲表示，柳營鮮奶代表的不只是品質與產業，更是地方文化與情感的象徵，區公所長期致力推動酪農產業升級與品牌形象，牛奶節不僅是推廣柳營鮮乳的重要平台，更希望讓民眾從體驗中了解酪農的辛勤與用心。

劉發仲區長指出，為讓民眾體驗更多元的酪農風情，今年也規劃「單車行」與「雙層觀光巴士導覽」遊程，帶遊客漫遊柳營，感受農業、觀光與文化交融的魅力。