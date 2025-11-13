柳營牛奶節11/22登場

柳營區長劉發仲、柳營農會總幹事蔡嘉浤、市議員蔡育輝及沈家鳳等聯合推薦牛奶節，歡迎大家來體驗乳鄉風情。（記者李嘉祥攝）

臺南市柳營區年度重要產業活動「柳營牛奶節」廿二日將於德元埤荷蘭村登場，今年由區公所主辦，昨（十三）日並舉行宣傳會，現場並展示各項牛乳製品；柳營區長劉發仲、柳營農會總幹事蔡嘉浤、市議員蔡育輝及沈家鳳歡迎大家來柳營體驗乳鄉風情。

劉發仲區長表示，柳營區飼養乳牛約一萬頭，鮮奶產量約占全國六分之一，是國內鮮乳重要供應基地；歷經丹娜絲風災後產業逐漸復甦，今年牛奶節以推廣在地乳業與食農教育為主軸，結合柳營八翁酪農專業區產業特色，推出鐵馬騎行、小農市集、鮮乳品嚐、乳牛互動體驗及親子彩繪創作等活動，讓以寓教於樂的方式推廣農業知識，歡迎大家來見證災後復建成果。

柳營農會總幹事蔡嘉浤說，柳營有全台最完善的酪農體系與優質乳源，在牛奶節活動有牛奶糖、芋見月光米等特色產品，也期望透過產業活動推廣柳營在地乳業品牌與觀光特色，打響牛乳之鄉名號，提升農民收益。

劉發仲區長指出，牛奶節不僅是親子同樂活動，更是推動地方產業升級與觀光融合的重要契機，現場以木柵欄與牧草為元素打造「乳牛互動體驗區」，呈現濃厚的田園牧場風情，並邀在地酪農與乳製品品牌共同展售，同時免費提供各二百份牛奶、優格及饅頭供民眾品嚐，還有滿額集點及打卡換好禮活動，歡迎來感受柳營乳業專業實力與產業魅力。

市議員蔡育輝和沈家鳳也肯定柳營酪農產業極具特色，希望未來有機會能擴大柳營牛奶節活動規模，吸引更多人來柳營觀光和消費，帶動地方經濟。