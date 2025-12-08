【柳營要聞】個資外洩，清白難保

不小心遺失錢包？誤信他人交出雙證件？先別慌張！為避免身分遭盜用借錢或詐騙，請立刻執行以下關鍵動作進行止血！首先切斷源頭，前往戶政事務所掛失並換發，接著設下防護網，通知銀行，並向金融聯徵申請當事人註記，讓銀行提高警覺，幫助您擋下冒名開戶或貸款。

天下沒有白拿的現金！別讓您的雙證件成為詐騙集團賺錢的工具！

（法律司提供）

