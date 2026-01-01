【柳營要聞】切勿幫助洗錢犯 羈押服刑長吁嘆

某單位官兵將個人銀行帳戶相關資料提供予詐騙集團，集團每月支付新臺幣3000到5000元不等的「報酬」，該官兵雖非直接進行洗錢，但歹徒利用該帳戶進行轉帳、匯款及提領等動作，即可能構成洗錢犯罪，並淪為幫助洗錢犯罪之「幫助犯」。

詐騙手法日新月異且層出不窮，需要深化法治意識，提高防範警覺，切忌貪財慾念，千萬別讓一時的貪小便宜換來無法挽回的重大損失。官兵平時應多方求證，若遇疑況可撥打 165 反詐騙專線諮詢，有效降低自身財產損害風險，甚至避免淪為幫助詐騙集團犯罪之從犯，不僅面對刑事責任，更可能遭受行政懲罰或汰除、撤職，賠了金錢及工作，得不償失!（政戰局提供）