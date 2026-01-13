【柳營要聞】反詐騙專區：假投資真詐騙！

其他人也在看
台灣65歲以上人口2成，正式邁入超高齡社會！新生兒少2成近10年最大減幅…每天少了277人如何解
內政部公布最新人口統計，截至自2025年12月為止，我國65歲以上高齡人口達467.3萬人占比20%，代表我國正式邁入「超高齡社會」。 2025年新生兒數勉強守住10萬關卡，比2024年大幅減少2.7萬人，減幅破2成，創下近10年來最大減幅。整體來看，我國2025年人口數為2329萬9132人，減少約10萬人，等於每天平均會減少277人。今周刊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
花蓮秀林鄉19:12發生規模3.1有感地震 最大震度2級
13日晚間7時12分花蓮縣秀林鄉發生規模3.1地震，地震深度16.2公里，震央位於花蓮縣政府西南西方14.2公里，花蓮縣銅門最大震度2級。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 1
北宜高鐵需4千億！ 張景森批沒效益成「史詩級錯誤」
為了改善北宜交通，先前政府推動「北宜高鐵」，案件計畫已送到行政院核定中，號稱能27分鐘，就能往返台北、宜蘭，但現在卻掀起爭議，因為工程經費，卻從原本九百多億，暴增到四千多億，讓前行政院政委公開批評，這決策未來會是留名歷史的重大錯誤決定。 #北宜高鐵#4千億#張景森#史詩級錯誤東森新聞影音 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
新任副市長姜淋煌宣誓就職 黃偉哲期許發揮所長
【記者 劉秋菊／台南 報導】台南市政府今(13)日於市政會議辦理新任副市長姜淋煌宣誓就職，由市長黃偉哲擔任監誓台灣好報 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
北宜高鐵遭指「史詩級錯誤」 鐵道局強調程序完整
北宜高鐵興建計畫送行政院核定中，前政委張景森批評是公共決策失序，形同史詩級錯誤，批交通部與國發會把關失靈。交通部鐵道局今回應，遵循法定程序審慎推動，包括高鐵及直鐵方案都已針對相關技術可行性及成本效益評估，經可行性研究、綜合規畫、二階環評，自民國98年直鐵可行性研究、108年納入高鐵方案評估，經完整綜規作業，相關程序完備、效益明確。中時新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
熊本縣木村敬知事率團拜會 台南熊本直航帶動多元合作
[Newtalk新聞] 日本熊本縣知事木村敬一行人於今（13）日蒞府拜會台南市長黃偉哲，新聞及國際關係處處長蘇恩恩、觀光旅遊局局長林國華陪同出席，此次是木村知事首度率團訪問台南，跟黃市長也是繼去年12月23日「台南—熊本」定期航線正式首航後再次相會，雙方均期盼藉由直飛航班，進一步拓展至交通、產業與觀光等多元領域。 黃偉哲表示，非常高興在去年12月共同慶祝定期航線首航後，不到一個月便能於台南迎接木村知事到訪。黃市長指出，台南與熊本的情誼由點到面深化發展，隨著定期航線開通，每週兩班往返的直航班機已成為促進台南、熊本雙邊人才流動與觀光交流的重要橋樑。 黃偉哲進一步說明，台南與熊本同樣具備深厚歷史底蘊、豐富的物產及科技發展優勢，期盼未來雙方在文化、教育、物產、觀光、產業等面向持續深化合作。黃市長也邀請更多熊本縣民利用直航航線造訪台南，感受台南的古都魅力。 木村敬知事表示，此行是第一次造訪台南，台南豐富的歷史文化，以及高科技的發展，都讓他印象深刻。木村知事也說明，直航班機大大縮短了熊本與台南間的距離，未來雙方在觀光、教育、科技產業等面向都能更深入交流。此外，今年是2016年熊本地震10週年，木村新頭殼 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
鄭麗文vs賴清德
國民黨主席鄭麗文不久前表示願意赴大陸會見習近平，然後赴美國訪問。如果鄭麗文順利成行，無論是否會見習近平甚至川普或盧比歐，都將凸顯賴清德的困境。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
冬日「低溫入侵」！醫囑「3狀況」是身體在求救
生活中心／尤乃妍報導近來天氣轉涼，最適合待在家呼呼大睡，不過，耳鼻喉科醫師蔡明邵提醒，低溫可能導致各種耳鼻喉問題悄悄找上門，當出現這些症狀時應立即就醫，否則影響睡眠也讓傷害呼吸道健康，尤其「這3種」狀況，是身體正在發出求救訊號。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
2026新制上路！新冠疫苗免費打、胃癌納公費篩檢、家貓強制植晶片...10大重點一次掌握
新的一年到來，政府推出多項與民眾權益息息相關的政策新制，從新冠疫苗、癌症篩檢、長照服務，到交通新制都有調整。本文一次整理2026年上路的新制重點，幫你快速掌握。一、公費COVID-19疫苗全民接種考量冬天為呼吸道傳染病好發季節，且後續春節連續假期探親旅遊等活動頻繁，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（......詳全文良醫健康網 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
彰化鹿港吹9級強風 目擊塑膠箱上演"離家漂流記"
中部中心/李文華 彰化報導九級風，好狂！臨海的彰化鹿港鎮，上個星期在冷氣團南下時，吹起最大九級強風，這時民眾目睹，有相疊的塑膠箱子，被風吹著跑，上演"離家漂流記"，還好路過的汽機車，都完美閃過去！目擊者笑稱，不會棄養也不放生，就請"家長"盡快帶回去！鹿港九級風推跑塑膠箱。這輛汽車倒退的時候，差一點撞上它，還好沒有！這一輛機車，閃過去了，再來一輛，也閃過了！ㄟ拜託，大馬路上，是誰放的路障？路障本尊，長這樣，紅色箱子橫著放，黑色箱子直立在上面，看看監視器拍下的瞬間，箱子彷彿被線拉著跑，就這樣瞬間飄移！身為目擊者也把影片PO上網的，是她，她說塑膠箱可能是遇到了！目擊者說，風很大，那到底是，有多大？鹿港九級風推跑塑膠箱。氣象達人觀測到，8日當天，彰化鹿港吹九級強風，當地民眾說，這樣的風速，在臨海鹿港，是冬季日常！九級風，把塑膠籃子推了50公尺，現在它們孤零零的，待在路邊！警方提醒民眾，要把物體固定好，一旦造成他人損害，主人會被罰款，還需要負起賠償責任！原文出處：彰化鹿港吹９級強風 目擊塑膠箱上演「離家漂流記」 更多民視新聞報導日本大雪打亂連假！ 下週一恐現10年來最大風雪遊日注意！ 成人日連假強碰冷氣團 今明恐現強烈風雪誓師大會意外! 徐欣瑩湖口大造勢舞台電視牆竟倒塌民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台灣38萬人失智！常說「2字」是警訊 醫示警：快就醫
台灣已進入超高齡社會，失智症患者預估約35萬人，其中，阿茲海默症患者已超過10萬。由於早期症狀不明顯，許多患者被確診時已進入中期，錯過了黃金逆轉期。醫師黃軒表示，大腦退化最早會影響語言功能，例如詞窮現象、敘事簡化、逃避指令等。其中，若一個人說話會不斷說「然後」2字、內容缺乏細節，可能是語言組織能力衰退的警訊。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 164
柯文哲認「但書護航」陳昭姿！謝震武傻眼40字開嗆 2萬人朝聖讚爆
民眾黨近來因「兩年條款」爆發黨內風暴，立委陳昭姿表示將在《人工生殖法》修法通過後才交棒，柯文哲也表示這是陳昭姿的「畢生心願」。對此，政論主持人謝震武提出一句話質疑，引起政治粉絲專頁「打馬悍將粉絲團」叫好直呼：「不愧是律師，一下子就突破盲點了」！三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 97
同意小15歲老公花錢解決！蕭淑慎結婚8年 坦言：早就不想給他碰
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導女星蕭淑慎與小15歲的老公梁軒安結婚8年，但近年來老公卻風波不斷，曾傳出涉嫌詐騙、性侵女歌手Rina，當時蕭淑慎也大動作切...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 39
憲法法庭爭議連連 前大法官看不下去撂重話：愚不可及
繼2025年12月19日的判決之後，在輿論質疑聲中，憲法法庭日前再度做出115年憲判字第1號判決，引起輿論譁然。見此情景，一位前大法官投書批評，並指「事不過三，一則已違憲違法，再則愚不可及，豈可再三乎。」中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 128
獨家／林襄傳遭莉奈冷凍！人氣下滑背後內幕大公開
據了解，林襄去年起便重新啟動個人新媒體計畫，希望藉由長時間、具完整企劃的影音內容，吸引更多女性族群關注，淡化過往以男性粉絲為主的形象。事實上，她早在五年前便已開設個人YouTube頻道，儘管近年短影音當道，林襄仍選擇回歸較長篇幅的內容形式，盼營造貼近生活、陪伴感...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 9
影/綠高雄市長初選今晚電話民調 郭正亮曝：柯志恩想對決的人選換了
民進黨2026高雄市長黨內初選民調，今（12）日晚間正式啟動，4位候選人立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺全都號召支持者要顧電話。對此，前立委郭正亮透露，國民黨高雄市長參選人柯志恩原本期望和邱議瑩對決，但後來看到綠營大咖表態支持邱議瑩的力道後，現在反而希望跟賴瑞隆選。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 106
悄悄當媽咪／與董事千金結婚卻爆有11歲兒子 昔日男偶像認了「與前女友共同扶養」
女星吳亞馨低調結婚並已淡出演藝圈，目前定居上海，近日因好友臉書動態回顧，旁人才知她兒子已經兩歲。演藝圈不少低調生子的明星，偶像劇出身的唐禹哲之前傳出有11歲私生子，而他也認了此事。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 13
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 96
股價太委屈？董總砸錢護盤名單曝 這董座狂敲自家股2,100張 蔡明忠、魏寶生也出手
2025年台股以歷史最高作收，惟股價委屈者眾，多家上市櫃公司董事長帶頭示範加碼自家股票，其中，華新集團旗下的精金（3049）董事長兼總經理馬維欣於12月加碼2,100張，另還有富邦媒（8454）董事長蔡明忠及台新新光金（2887）副董事長魏寶生各加碼66張及60張。中時財經即時 ・ 19 小時前 ・ 1
你家有iPhone 4嗎？蘋果15年前神機突爆紅 「二手價飆60倍」原因曝光
蘋果iPhone手機每年推陳出新，如今已經更新至iPhone 17系列，AI、拍照等功能越來越強大，不過近來卻傳出15年前蘋果推出的iPhone 4在2026年初重新爆紅，需求激增近1000%，舊機回收的價格更飆漲了60倍。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 6