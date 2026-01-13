【柳營要聞】反詐騙專區：假投資真詐騙！

「看到專家名人在送書？」

注意！詐騙集團最愛利用「假名人真詐騙」的招數！利用專家名人降低戒心，吸引民眾點擊網站。加入聊天群組，推銷假投資並要求匯款。錢拿不回來，個人資料也外洩。

提醒您：

看到「限時限量」及「免費贈送」，請務必提高警覺！天上掉下來的不一定是禮物，可能是陷阱！遇到可疑情形，請撥打 165 反詐騙專線！（法律司提供）

