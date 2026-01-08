【柳營要聞】反詐騙專區：小心幽靈包裹

「收到簡訊說有包裹，但想不起買了什麼？」

小心詐騙三部曲！

利用一頁式廣告及貨到付款降低戒心。包裹附上假客服，提供連結騙取個資。錢拿不回來，個人資料也被盜用。

提醒您

沒買的東西絕對不要取貨及付款！看到「來源不明連結」，請略過！不填輸個人資料！

遇到可疑包裹？請撥打 165 反詐騙專線！

（法律司提供）

