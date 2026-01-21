【柳營要聞】吸菸會造成心肌梗塞 你也不知道吧

許多人都知道吸菸會導致肺癌，卻不知道吸菸亦會造成自己與配偶心肌梗塞和中風！

美國疾病管制局（CDC）出版的菸害報告指出，男、女性吸菸者比非吸菸者有高達2至7倍的心血管疾病死亡風險；另吸菸者的配偶、父母、家人暴露於二手菸，也會大大提升死於中風與心臟病的機會。

臨床研究顯示，菸品中的尼古丁等物質會加速動脈硬化，讓血液黏稠、血管缺乏彈性，一旦引發阻塞會形成缺血性中風，若是血管破裂，則會造成出血性中風，菸品對心血管造成的惡劣影響，也容易引發心肌梗塞。

吸菸者心血管疾病死亡風險升高2至7倍，戒菸1年心肌梗塞的發作機率就可減少一半。（軍醫局提供）

（軍醫局提供）