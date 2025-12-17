【柳營要聞】國軍服裝點數使用注意事項

服裝供售站點數為提供志願役官兵可運用點數，執行服裝換補，取代以往定期補給模式，年度配發點數僅限於年度內使用，若未使用完畢，於年底歸零，次年度將重新配發，無法累積至次年度使用。

服裝供售站點數，官兵有「支配權」，惟該項點數非屬個人加給或薪資項目，官兵應依個人需求選購並以自用為主，另各單位嚴禁以任何形式要求或管制官兵於年度結束前使用完畢。

官校學生服裝於滿1年後即可配發點數，惟現行因應年度預算給付，僅能於滿1年後之次年度1月1日發放點數，期間學生無點數可供運用，請各軍事院校針對1年級升2年級學生執行服裝換補作業，滿足學生需求，本部將檢討學生點數發放方式及時機，以滿足學生換補需求。

（後次室提供）