【柳營要聞】新修正陸海空軍懲罰法 違紀行為懲罰篇

「休假時間不能這麼做嗎？」

身為軍人不論何時何地，均須注意儀容，即便在營休假，儀態及規矩不因休假而打折！

提醒您：

軍人雖非執行勤務，而有濫用軍人身分、勤務權限、服制，或於服役機關內為其他不當行為者，視為勤務上違紀行為。（陸海空軍懲罰法第5條第2項）（法律司提供）

（法律司提供）