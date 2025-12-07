【柳營要聞】染毒一時痛終身 莫讓毒害毀前程

隨著新興毒品氾濫與偽裝，加上網路媒介多元取得容易，使藥物濫用情形日益嚴重，臺北市警察局統計今年1至9月共查緝954件施用毒品後駕車案件，毒駕肇事致人於死新聞層見疊出，提請各級幹部落實執行，拒絕毒害滲透，共同維護部隊純淨。

各單位應採「無預警、有重點」方式，強化內部巡管查察作為，落實門禁及會客管制，交叉執行收假及安全檢查工作，人員營內、外動態掌握等阻絕毒害措施，維護國軍內部純淨。並依「國軍特定人員濫用藥物尿液篩檢作業規定」，所有官兵每4個月至少接受尿篩一次，杜絕僥倖心態，對曾有違反《毒品危害防制條例》人員，均應列管追蹤及輔導，於每次收假返營24小時內完成篩檢；另採集尿液時應採取適當之監管措施，以防止尿液檢體被攙假、稀釋、調換等情事發生。

「依托咪酯」為第二級毒品，各單位依「國軍菸害防制實施規定」，嚴禁違法電子煙、類菸品及其組合元件攜入營區，各單位查獲相關器具時，應確依規定檢討懲罰，並通報轄區憲兵隊協助到場實施毒物快篩、涉案人員及物品依程序處置；另依「國軍緝毒犬執勤作業規定」，各單位可運用憲兵隊緝毒犬分組查緝資源，支援執行門禁檢查及內部管理安全檢查，防制毒品流入營區。

（總督察長室提供）