【柳營要聞】檢舉詐騙最高獎金千萬

「全民檢舉詐欺，守護你我財產。」詐騙集團可能就是行走的獎金！檢舉詐騙有功，最高可領取新臺幣 1000 萬元獎金。提醒您，前往警察機關檢舉前，務必事先了解相關規定，才能有效協助辦案、避免白跑一趟。

搶先檢舉須為警方尚未發現之案件，並需全程配合偵辦、完成筆錄，且詐騙集團最終經法院判決有罪。另外，個人受害報案人、共犯、教唆犯或幫助犯，皆不符合檢舉獎金資格。

一起守護全民財產安全，也為社會正義盡一分心力。打擊詐騙，千萬有您！（法律司提供）

（法律司提供）