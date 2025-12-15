【柳營要聞】毒品防制：拒絕毒品也拒絕毒駕

「毒駕零容忍！唾液試劑新上路！」毒品不只殘害生命，一旦駕車上路，您就是危及全民安全的移動炸彈，為強力打擊毒駕行為，警方已正式啟用「唾液試劑」執法檢測！

提醒您，汽車駕駛人拒絕接受唾液毒品快篩試劑測試檢定者，處新臺幣18萬元罰鍰，吊銷駕駛執照及吊扣該車輛牌照2年；肇事致人重傷或死亡者，並得沒入車輛。

依據《毒品危害防制條例》第10條：違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第19條之4第4項第1款第1目：施用第一級毒品者，處6月以上5年以下有期徒刑；施用第二級毒品者，處3年以下有期徒刑。（法律司提供）

