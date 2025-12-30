【柳營要聞】網購停看聽 好康可能藏有毒

「您購物車裝的是禮物還是毒物？」白雪公主是因為單純才吃下蘋果，您是因為「貪便宜」才點開連結嗎？手機裡的優惠資訊，有時比巫婆的毒藥還毒！

提醒您，看到「限時崩盤特價」，請冷靜！看到「來源不明連結」，請略過！看到「可疑賣家」，請深思！守護荷包，從拒絕誘惑開始！別讓一時好康，造成帳戶的失血。（法律司提供）

